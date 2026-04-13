Trápí ji artróza, nemá zuby. V berlínské zoo oslavila narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě

V berlínské zoologické zahradě oslavila 69. narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě. Do německé metropole se Fatou dostala v roce 1959, datum jejího narození bylo stanoveno na 13. dubna 1957. Gorilí samici trápí artróza a nemá už žádné zuby, stále se ale ještě zvládne pohybovat bez pomoci.
Fatou dostala na oslavu do výběhu zvláštní narozeninovou mísu. Byl v ní salát, rajčata, červená řepa či brokolice, dostala také kytici z bambusu. Příliš sladké ovoce už kvůli vysokému věku nějakou dobu nedostává. Dělit se o dárky přitom Fatou s nikým nemusela, žije totiž už nějakou dobu odděleně od zbytku jedinců svého druhu. Kromě Fatou v berlínské zoo žijí ještě 21letý samec Sango a samice Djambala, Bibi, Mpenzi a nejmladší pětiletá Tilla.
„Má dnes 69. narozeniny. U goril je to něco velmi mimořádného,“ uvedl dnes na tiskové konferenci chovatel Christian Aust. V přírodě se podle něj tito primáti dožívají 35 až 45 let. Gorilí seniorka „žije svůj život trochu pohodlněji a pomaleji“ než dříve.
Zdravotní stav 69leté gorily chovatelé denně pečlivě sledují. „Má artrózu, takže nedokáže už úplně protáhnout nohy a ruce,“ uvedla zástupkyně zoo Jennifer Hahnová. Přesto se podle ní Fatou dál dokáže sama pohybovat, dokonce občas i šplhá.
Gorily jsou největší žijící primáti, obývají pralesy střední Afriky. Oba druhy - západní i východní - jsou ohrožené. Jejich stavy klesají kvůli odlesňování, těžbě i nelegálnímu lovu.
