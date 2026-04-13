Přeskočit na obsah
Benative
13. 4. Aleš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Magazín

Trápí ji artróza, nemá zuby. V berlínské zoo oslavila narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě

ČTK,Redakce Magazín

V berlínské zoologické zahradě oslavila 69. narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě. Do německé metropole se Fatou dostala v roce 1959, datum jejího narození bylo stanoveno na 13. dubna 1957. Gorilí samici trápí artróza a nemá už žádné zuby, stále se ale ještě zvládne pohybovat bez pomoci.

Germany Oldest Gorilla
Fatou dostala na oslavu do výběhu zvláštní narozeninovou mísu. Foto: AP
Fatou dostala na oslavu do výběhu zvláštní narozeninovou mísu. Byl v ní salát, rajčata, červená řepa či brokolice, dostala také kytici z bambusu. Příliš sladké ovoce už kvůli vysokému věku nějakou dobu nedostává. Dělit se o dárky přitom Fatou s nikým nemusela, žije totiž už nějakou dobu odděleně od zbytku jedinců svého druhu. Kromě Fatou v berlínské zoo žijí ještě 21letý samec Sango a samice Djambala, Bibi, Mpenzi a nejmladší pětiletá Tilla.

„Má dnes 69. narozeniny. U goril je to něco velmi mimořádného,“ uvedl dnes na tiskové konferenci chovatel Christian Aust. V přírodě se podle něj tito primáti dožívají 35 až 45 let. Gorilí seniorka „žije svůj život trochu pohodlněji a pomaleji“ než dříve.

Související

Zdravotní stav 69leté gorily chovatelé denně pečlivě sledují. „Má artrózu, takže nedokáže už úplně protáhnout nohy a ruce,“ uvedla zástupkyně zoo Jennifer Hahnová. Přesto se podle ní Fatou dál dokáže sama pohybovat, dokonce občas i šplhá.

Gorily jsou největší žijící primáti, obývají pralesy střední Afriky. Oba druhy - západní i východní - jsou ohrožené. Jejich stavy klesají kvůli odlesňování, těžbě i nelegálnímu lovu.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Czech President Petr Pavel visits Latvia

Pavel označil maďarské volby za dobrou zprávu pro Evropu, Babiš pozval Magyara

Výsledek maďarských parlamentních voleb je dobrá zpráva pro Evropu, voliči se vyjádřili pro změnu, uvedl prezident Petr Pavel nedělnímu hlasování, které po 16 letech ukončilo vládu premiéra Viktora Orbána. Český premiér Andrej Babiš (ANO), který Orbána před volbami podpořil, pogratuloval k vítězství lídrovi maďarské opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi.

Péter Magyar začal zostra. Hned ve svém vítězném nedělním projevu prohlásil, že Orbánův režim skončil a že Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO.
Péter Magyar začal zostra. Hned ve svém vítězném nedělním projevu prohlásil, že Orbánův režim skončil a že Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO.
Péter Magyar začal zostra. Hned ve svém vítězném nedělním projevu prohlásil, že Orbánův režim skončil a že Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO.

Orbánův kat si nahrával manželku. Jak si poradí s „mega“ mocí? První kroky už oznámil

Po sečtení téměř všech hlasů pravděpodobný budoucí maďarský premiér Péter Magyar získá 138 křesel ze 199členného parlamentu, čímž si zajistí ústavní většinu. Strana Fidesz končícího šéfa vlády Viktora Orbána naopak získala pouze 55 křesel a po dlouhé době tak ztratí většinu. Kdo je muž, který našel recept, jak dlouholetého vůdce Maďarska porazit?

Fokus Václava Moravce

Co je smyslem života? Česká televize uvede dokument Cyril Höschl: Žít pro druhé

Psychiatr evropského formátu, úspěšný popularizátor oboru, zakladatel a ředitel Národního ústavu pro duševní zdraví Cyril Höschl zemřel před rokem. Česká televize uvede 21. dubna ve 20:55 na svém prvním programu premiéru portrétního dokumentu, který představuje život a profesní dráhu této výrazné osobnosti české vědy.

