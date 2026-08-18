Tragédie v Cambridgi připomněla starý hřích. Plagiáty ničily i kariéry českých ministrů a profesorů

Tragický příběh britského sociologa Jasona Ardaye otřásl světovým akademickým světem. Muž, který se v sedmatřiceti letech stal nejmladším černošským profesorem v historii prestižní Cambridgeské univerzity, začátkem srpna po vlně obvinění z plagiátorství a zkreslování životopisu rezignoval. O několik dní později zemřel.
Obvinění z plagiátorství Arday odmítal, příbuzní a přátelé jsou přesvědčení, že před smrtí čelil mediálnímu honu, stal se obětí dezinformací a obtěžování, protože kauze se britská média ostře věnovala.
České prostředí sice podobně fatální vyústění nezažilo, s fenoménem opsaných prací a falešných zásluh má však bohaté zkušenosti. V zemi s tradiční slabostí pro akademické tituly stály opsané stránky kariéru novopečené ministry, prorektora nejstarší české univerzity i vedení celé jedné fakulty.
Aktuálně.cz vybralo pět nejvýraznějších tuzemských kauz, v nichž hrálo plagiátorství.
Plzeňská práva: Když se plagiát maskoval jako past
Nejspíš největší porevoluční skandál českého vysokého školství nezačal u politiků, ale přímo u vedení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V září 2009 vyšlo najevo, že tehdejší proděkan Ivan Tomažič opsal desítky stran své disertační práce. Kuriózní bylo nejen to, že oponentní posudek děkana Jaroslava Zachariáše byl rovněž plagiátem z odborného časopisu, ale i obrana vedení: proděkan Milan Kindl tvrdil, že opsaný text byl „záměrnou návnadou“, která měla odhalit univerzitního donašeče.
Bizarní vysvětlení neobstálo a aféra spustila lavinu. Následná kontrola odhalila zástupy podivně vystudovaných absolventů, ztracené diplomové práce a desítky prominentních politiků, policistů a podnikatelů, kteří pětileté studium zvládli za několik měsíců.
Taťána Malá: Konec po 13 dnech a králičí mikroklima
Když v červnu 2018 usedla poslankyně hnutí ANO Taťána Malá do křesla ministryně spravedlnosti, málokdo čekal, že její vládní angažmá bude patřit k nejkratším v historii samostatného Česka. Expertní analýzy v médiích během několika dnů odhalily masivní shody v jejích dvou závěrečných pracích.
V diplomové práci o právní úpravě rodinného práva na Panevropské vysoké škole v Bratislavě z roku 2011 opsala celé pasáže cizího textu včetně identických překlepů. Ještě větší pozornost však vzbudila její starší práce z roku 2005 na Mendelově univerzitě v Brně, zaměřená na mikroklimatické podmínky při chovu králíků, kde se shoda s dřívější prací jiné studentky pohybovala kolem desítek procent. Malá po masivním tlaku veřejnosti i médií po pouhých 13 dnech ve funkci rezignovala.
Petr Krčál: Ministerský pád za tři týdny
Kabinet ještě ani nestihl vstřebat rezignaci ministryně spravedlnosti, když o pouhý týden později vypukl identický skandál u dalšího člena vlády. Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) čelil odhalení, že jeho bakalářská práce Mládež a volný čas, kterou obhájil v roce 2007 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se zhruba ze třiceti procent doslovně shoduje s textem jiné absolventky i odborných knih.
Když se navíc ukázalo, že stejné pasáže bez řádných citací recykloval i ve své pozdější diplomové práci na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského, Krčál na nic nečekal. Ve funkci skončil po 21 dnech a ukázal, jak rychlý může být politický pád.
Video: Krčál opisoval mnohem víc. Shoduje se 75 procent textu, takových plagiátů jsem viděl málo, říká expert
Martin Kovář: Prorektor v podezření doktorandů
Plagiátorství se nevyhýbá ani nejvyšším patrům akademického výzkumu. V prosinci 2018 otřásla Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy zpráva, že prorektor pro vnější vztahy a dlouholetý ředitel Ústavu světových dějin Martin Kovář čelí obvinění z opisování. Podnět podala trojice doktorandů, kteří detailně doložili, že Kovář ve svých knihách o dějinách Anglie po celá léta přebíral desítky stran textu i poznámkového aparátu z díla britského historika Barryho Cowarda.
Kovář vědomé opisování odmítal a hájil se tím, že u nekontroverzních historických témat nelze psát dramaticky odlišně. Vedení univerzity i etická komise fakulty však po detailním posouzení potvrdily závažné porušení akademické etiky a Kovář na působení na univerzitě rezignoval.
Vojtěch Adam: Rektorem jen na papíře
Případ mezinárodně uznávaného biochemika Vojtěcha Adama ukázal moderní podobu vědeckého pochybení. Na podzim 2021 byl zvolen novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně. Krátce před jeho oficiálním nástupem do funkce však komunita na vědecké platformě PubPeer upozornila na manipulace s obrazovými daty, duplikované grafy a nesrovnalosti v desítkách publikací, pod nimiž byl Adam podepsán jako korespondenční autor.
Mezinárodní expertní komise potvrdila hrubou nedbalost a porušení pravidel vědecké práce. Odcházející rektorka Danuše Nerudová i širší vědecká obec vyzvaly Adama k odstoupení. Ten 31. ledna 2022 – pouhý den před plánovaným začátkem svého čtyřletého funkčního období – rezignoval, aniž by univerzitu jediný den reálně vedl.
Profesor Adam v roce 2024 zemřel.
Neoblíbená soupeřka. Siniaková proti Keysové opět narazila
Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve 3. kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1:6, 3:6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
Výstava korunovačních klenotů se posouvá o den. Na Hradě se koná protokolární akce
Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Sdělil to v úterý Daniel Drake z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.
ŽIVĚ Parlamentní volby v září nebudou svobodné, Kreml si výsledek objedná, míní expert
Zářijové parlamentní volby v Rusku nebudou svobodné, soutěživé ani spravedlivé a jejich oficiální výsledek vznikne na objednávku Kremlu. Přesto mohou být důležité, protože data získaná z hlasování mohou ukázat, zda režim ruského prezidenta Vladimira Putina ve společnosti výrazněji ztrácí podporu. Politický geograf Michael Romancov z Univerzity Karlovy to řekl v rozhovoru s ČTK.
Ministerstvo zahraničí by podle Macinky mohlo získat 300 milionů prodejem nemovitostí
Ministerstvo zahraničí by podle šéfa české diplomacie Petra Macinky (Motoristé) mohlo prodat nepotřebné nemovitosti v zahraničí za necelých 300 milionů korun. S ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) v úterý diskutoval o zřízení fondu, do kterého by se ze státního rozpočtu zpětně vracely peníze z prodeje nemovitostí.
SA-24Z33P. Rusko značkuje cizince barvou na kůži, po smrti čísla zmizí
SA-24Z33P, X-860368, AB-075149: to jsou jen některá z identifikačních čísel, které Ukrajinci našli na tělech zajatých zahraničních žoldnéřů v ruské armádě. Cizinci je dostávají místo běžných kovových identifikačních známek. Ukrajinci to přirovnávají k tetování čísel v nacistických koncentračních táborech. Jenže zatímco cílem nacistů bylo vytvořit nesmazatelné znamení, Rusko má cíl přesně opačný.