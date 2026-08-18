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Magazín

Tragédie v Cambridgi připomněla starý hřích. Plagiáty ničily i kariéry českých ministrů a profesorů

Ondřej Bílek
Ondřej Bílek
Redakce Magazín,Ondřej Bílek

Tragický příběh britského sociologa Jasona Ardaye otřásl světovým akademickým světem. Muž, který se v sedmatřiceti letech stal nejmladším černošským profesorem v historii prestižní Cambridgeské univerzity, začátkem srpna po vlně obvinění z plagiátorství a zkreslování životopisu rezignoval. O několik dní později zemřel.

Jason Arday, profesor z Cambridge, čelil obvinění z plagiátorství.
Jason Arday, profesor z Cambridge, čelil obvinění z plagiátorství.Foto: Cambridge University
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Obvinění z plagiátorství Arday odmítal, příbuzní a přátelé jsou přesvědčení, že před smrtí čelil mediálnímu honu, stal se obětí dezinformací a obtěžování, protože kauze se britská média ostře věnovala.

České prostředí sice podobně fatální vyústění nezažilo, s fenoménem opsaných prací a falešných zásluh má však bohaté zkušenosti. V zemi s tradiční slabostí pro akademické tituly stály opsané stránky kariéru novopečené ministry, prorektora nejstarší české univerzity i vedení celé jedné fakulty.

Aktuálně.cz vybralo pět nejvýraznějších tuzemských kauz, v nichž hrálo plagiátorství.

Plzeňská práva: Když se plagiát maskoval jako past

Nejspíš největší porevoluční skandál českého vysokého školství nezačal u politiků, ale přímo u vedení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V září 2009 vyšlo najevo, že tehdejší proděkan Ivan Tomažič opsal desítky stran své disertační práce. Kuriózní bylo nejen to, že oponentní posudek děkana Jaroslava Zachariáše byl rovněž plagiátem z odborného časopisu, ale i obrana vedení: proděkan Milan Kindl tvrdil, že opsaný text byl „záměrnou návnadou“, která měla odhalit univerzitního donašeče.

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Bizarní vysvětlení neobstálo a aféra spustila lavinu. Následná kontrola odhalila zástupy podivně vystudovaných absolventů, ztracené diplomové práce a desítky prominentních politiků, policistů a podnikatelů, kteří pětileté studium zvládli za několik měsíců.

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Taťána Malá: Konec po 13 dnech a králičí mikroklima

Když v červnu 2018 usedla poslankyně hnutí ANO Taťána Malá do křesla ministryně spravedlnosti, málokdo čekal, že její vládní angažmá bude patřit k nejkratším v historii samostatného Česka. Expertní analýzy v médiích během několika dnů odhalily masivní shody v jejích dvou závěrečných pracích.

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V diplomové práci o právní úpravě rodinného práva na Panevropské vysoké škole v Bratislavě z roku 2011 opsala celé pasáže cizího textu včetně identických překlepů. Ještě větší pozornost však vzbudila její starší práce z roku 2005 na Mendelově univerzitě v Brně, zaměřená na mikroklimatické podmínky při chovu králíků, kde se shoda s dřívější prací jiné studentky pohybovala kolem desítek procent. Malá po masivním tlaku veřejnosti i médií po pouhých 13 dnech ve funkci rezignovala.

Petr Krčál: Ministerský pád za tři týdny

Kabinet ještě ani nestihl vstřebat rezignaci ministryně spravedlnosti, když o pouhý týden později vypukl identický skandál u dalšího člena vlády. Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) čelil odhalení, že jeho bakalářská práce Mládež a volný čas, kterou obhájil v roce 2007 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se zhruba ze třiceti procent doslovně shoduje s textem jiné absolventky i odborných knih.

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Když se navíc ukázalo, že stejné pasáže bez řádných citací recykloval i ve své pozdější diplomové práci na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského, Krčál na nic nečekal. Ve funkci skončil po 21 dnech a ukázal, jak rychlý může být politický pád.

Video: Krčál opisoval mnohem víc. Shoduje se 75 procent textu, takových plagiátů jsem viděl málo, říká expert

Pominu-li úvodní stránky a přílohy, tak čtyřicet ze šedesáti stran bylo zkopírováno, popisuje Jan Mach z Vysoké školy ekonomické v Praze. | Video: Daniela Drtinová

Martin Kovář: Prorektor v podezření doktorandů

Plagiátorství se nevyhýbá ani nejvyšším patrům akademického výzkumu. V prosinci 2018 otřásla Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy zpráva, že prorektor pro vnější vztahy a dlouholetý ředitel Ústavu světových dějin Martin Kovář čelí obvinění z opisování. Podnět podala trojice doktorandů, kteří detailně doložili, že Kovář ve svých knihách o dějinách Anglie po celá léta přebíral desítky stran textu i poznámkového aparátu z díla britského historika Barryho Cowarda.

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Kovář vědomé opisování odmítal a hájil se tím, že u nekontroverzních historických témat nelze psát dramaticky odlišně. Vedení univerzity i etická komise fakulty však po detailním posouzení potvrdily závažné porušení akademické etiky a Kovář na působení na univerzitě rezignoval.

Vojtěch Adam: Rektorem jen na papíře

Případ mezinárodně uznávaného biochemika Vojtěcha Adama ukázal moderní podobu vědeckého pochybení. Na podzim 2021 byl zvolen novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně. Krátce před jeho oficiálním nástupem do funkce však komunita na vědecké platformě PubPeer upozornila na manipulace s obrazovými daty, duplikované grafy a nesrovnalosti v desítkách publikací, pod nimiž byl Adam podepsán jako korespondenční autor.

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Mezinárodní expertní komise potvrdila hrubou nedbalost a porušení pravidel vědecké práce. Odcházející rektorka Danuše Nerudová i širší vědecká obec vyzvaly Adama k odstoupení. Ten 31. ledna 2022 – pouhý den před plánovaným začátkem svého čtyřletého funkčního období – rezignoval, aniž by univerzitu jediný den reálně vedl.

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Profesor Adam v roce 2024 zemřel.

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