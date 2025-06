Toužil po něčem výjimečném. Za dva miliony vytvořil ubytování z opalovaného dřeva

Vždy měl slabost pro architekturu a víno. Jednoho dne Jaroslav Mráček narazil na pozemek – bývalou vinici s výhledem, který bere dech - a měl jasno. Nechtěl postavit jen další stavební projekt, ale něco výjimečného. A tehdy se zrodila myšlenka vytvořit prostor pro skutečný odpočinek. Bez kompromisů a zároveň bez zbytečností.

"Už tehdy jsme věděli, že je to příležitost přivést něco nového do světa českých ubytovacích služeb," říká Jaroslav Mráček. Milovník architektury a dobrého vína zatoužil po něčem osobním. Konkrétně po vlastnoručně postavené dřevostavbě, která bude nejen krásná, ale i funkční.

Jméno místa - Veritas Beyond Glamping - vzniklo zcela přirozeně. Díky okolí města Hoštka a konceptu ubytování. "Veritas" vychází z latinského rčení "In vino veritas" - ve víně je pravda. Odkazuje tak nejen na okolní vinice, ale i na autenticitu místa samotného.

Dovětkem "Beyond Glamping" dává majitel najevo, že nechtěl vytvořit jen přespání v nekomfortním stanu, ale plnohodnotný architektonický zážitek s pohodlím domova.

Celý areál tvoří dva malé dřevěné domky - v jednom najdete saunu, v druhém ložnici, kuchyni, koupelnu i jídelní kout. Zahrada nabízí venkovní vanu, sprchu, houpací síť, gril i letní kino. Nechybí ani ručně vyrobené doplňky a chytré technologie, které možná překvapivě nenaruší přírodní atmosféru.

Na návrhu se podílela architektka Magda Havlová z Not at all office, pro kterou byla tahle realizace prvním samostatným projektem. "Nechal jsem všechna důležitá rozhodnutí na ní - a vyplatilo se to," dodává majitel.

Smysly a jedinečné opalované dřevo

Stavba jeho vysněného ubytování trvala rok. "Byla to celé naprostá zábava a samozřejmě také práce, ale ne vyloženě težká. I s vybavením jsme se vešli do dvou milionů korun. Spoustu věcí jsme si dělali sami, čímž se cena zásadně snížila. Naopak na materiálech a vybavení jsme nešetřili a šli jsme jen po kvalitě," vypráví.

Jedním z nejvýraznějších prvků objektu je fasáda z opalovaného dřeva. "Zvolili jsme japonskou techniku Shou Sugi Ban. Na internetu se dočtete, že taková fasáda vydrží zhruba 80 let. Nicméně v Japonsku najdete dřevěné domy se stejnou fasádou, která drží už stovky let. A ty domy vypadají nádherně," tvrdí. "Je to drahé, pracné, ale výsledek stojí za to," říká Mráček.

Respekt, relax a světlo

Jedna z hlavních předností Veritas? Nic nemusíte. O vše je postaráno. "Hosté u nás nemusí nic řešit a mohou se soustředit na sebe a svůj relax," dodává.

Veritas stojí mezi vinicemi a zapadá do okolních krás. I technologie jsou tu v souladu s místní florou. I při realizaci bylo dbáno i na světelnou hygienu. A co dále stojí za zmínku? Návštěvníci se mohou díky projektoru dívat na jejich oblíbené filmy z postele a nebo si venku vytvořit letní kino.

Plány, zážitky a cena

Podle majitele Veritas nejčastěji vyhledávají lidé z Prahy nebo zahraniční hosté hledající klid a pohodlí. A plány do budoucna? "Veritas je jen jedno místo. Nechci dělat víckrát to samé. Uvažuji ale o něčem podobném, někde jinde a pro někoho jiného. Detaily si zatím musím nechat pro sebe," přiznává Mráček.

A kdy na místo, kde prim hraje opalované dřevo, vyrazit? Kdykoliv. Objekt je obyvatelný po celý rok - a v každém ročním období má své kouzlo.