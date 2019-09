Toto je deset nejkrásnějších nádraží v Česku. Které z nich letos vyhraje?

Foto: SŽDC, Nejkrásnější nádraží 2019

Soutěž o nejkrásnější nádraží v Česku vyhlásila deset finalistů z celé republiky, kteří se v letošním roce utkají o titul. Celkem bylo přihlášeno 66 nádraží. O vítězi rozhodne hlasování na internetu, které bude otevřeno do 10. října.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží České republiky letos vstoupila do svého třináctého ročníku. Jejím cílem je ukázat příklady, jak by měla nádraží a jejich okolí vypadat a jak by se o ně mělo pečovat. Letos bylo nominováno 66 nádraží a zastávek. Do finále postoupilo těchto deset:

Božejovice

Kouty nad Desnou

Čeladná

Kynšperk nad Ohří

Čelákovice

Rozsochy

Frýdlant nad Ostravicí

Slezské Rudoltice

Harrachov

Železná Ruda-Alžbětín

Hlas jim lze dát na stránce Nejnádraží.cz. Je možné posílat ho i poštou, a to prostřednictvím archů, které jsou ke stažení na stránkách pořadatelů.

Soutěž, která si během několika let vydobyla značnou popularitu, probíhá od roku 2007 a pořádá ji společnost Entente Florale CZ - Souznění. Kandidáty na titul navrhuje veřejnost, která také rozhoduje o vítězi.

Výsledky budou vyhlášeny v listopadu v Senátu - za účasti senátorů, představitelů ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a dalších dopravců, vesnic a měst s oceněnými nádražími a lidí, kteří se o stav oceněných stanic přímo zasloužili.

V roce 2018 se nádražím roku staly Blíževedly v Libereckém kraji, stříbro získaly Litoměřice horní nádraží a bronz Meziměstí. Soutěž je možné sledovat i na Facebooku nebo na Instagramu.