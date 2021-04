Fotit krematorium zvířat jsem nechtěl, říká Vocelka. Teď vyhrál fotografického Oscara

Foto: Vojtěch Vlk

Fotit krematorium zvířat? Bože, to ne

Když se fotografovi Tomáši Vocelkovi ozval telefon a oslovil ho anglicky mluvící hlas, bál se, že je to další z řady obtěžujících hovorů. Za okamžik zůstal beze slov – zjistil, že je nominován na jednu z cen v soutěži přirovnávané k fotografickým Oscarům. Během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 15. dubna se pak jeho radost ještě znásobila, když se dozvěděl, že zvítězil. Je to poprvé v historii, co se českému fotografovi podařilo vyhrát v profesionální části soutěže.

Jak velký úspěch pro fotografa je zvítězit na Sony World Photography Awards?

Z mého pohledu obrovský. Soutěž patří k těm nejuznávanějším na světě a i tak renomovaná média, jako je britský deník The Guardian, ji přirovnávají k fotografické obdobě filmových Oscarů. Pořádá se od roku 2008 a v profesionální části soutěže se mezi první tři v kategorii zatím podařilo dostat jen Stanislavu Krupařovi v roce 2014. Tehdy skončil druhý v kategorii Contemporary Issues.

Až dosud český fotograf v žádné z profesionálních kategorií nevyhrál, takže i z tohoto pohledu své vítězství beru jako fantastický úspěch. V otevřené části soutěže už vítěze máme, v roce 2019 to byl Martin Stranka a v roce 2016 Michaela Šmídová.

"Soubor ukazuje, jak máme s našimi zvířaty velice blízký emocionální vztah. Krásně zachycuje spojení mezi designem a spiritualitou, velice připomínající moderní kostely. Ze snímků vyzařuje klid, smíření, pocit ztráty i něco nevyslovitelného," uvedl předseda poroty profesionální části soutěže Mike Throw.

Jak ses o nominaci dozvěděl? (S Tomášem Vocelkou jsme kolegové, proto si během rozhovoru tykáme, pozn. aut.)

Je to docela zábavný příběh. Fotky jsem do soutěže poslal a přestal to sledovat, protože šance na úspěch v té obrovské konkurenci je opravdu velice malá. Porota každoročně hodnotí statisíce fotek a soutěže se účastní velká jména soudobé světové fotografie. Pak mi najednou zazvonil telefon a ozvala se anglicky mluvící dáma. Přestože jsem se představil, ptala se, jestli skutečně mluví s Tomášem Vocelkou a jak se moje jméno vyslovuje.

V poslední době jsem měl docela dost anglických telefonátů od údajné brokerské firmy, která mě spamovala s nabídkami supervýhodných investic. Myslel jsem si, že to je zase další spam, a tak jsem se celkem příkře zeptal: Co chcete? Paní se začala omlouvat za to, že hned neřekla, proč volá. Vzápětí mi oznámila, že jsem byl nominován na ocenění v kategorii Architektura na Sony World Photography Awards. A pak jsem se zase strašně omlouval já, že jsem byl zpočátku tak příkrý.

Nominace se oznamují fotografům trochu dopředu, aby se měli čas připravit. Ale zároveň se musí zavázat, že o tom až do data vyhlášení nebudou mluvit.

Proč sis vybral k fotografování zrovna krematorium domácích mazlíčků Věčná loviště?

Byla to součást redakční práce v Magazínu Aktuálně.cz. S tématem přišla kolegyně Magdaléna Medková a ptala se mě, jestli bych k jejímu článku nechtěl udělat fotografie. Musím přiznat, že můj první pocit byl: Bože, to ne!

"Pamatuji si, jak jsme s Tomášem přijeli do bývalého vojenského areálu a já si říkala, že jsme s reportáží mohli počkat na den, kdy bude svítit sluníčko. Pršelo a krajina, která je u Věčných lovišť bohatá na křoviny, stromy a divokou zvěř, byla pochmurná. Tomáš ale věděl, že to je přesně to, co potřebuje... ukázalo se, že měl pravdu." Magdaléna Medková, novinářka

Proč?

Zdálo se mi to hrozně smutné a depresivní. Okamžitě se mi vybavilo, jak bolestné to bylo, když u nás doma krátce po sobě umřeli dva psi, které jsme měli rádi. Ten pocit však trval jen krátkou chvíli. Rychle jsem si uvědomil, že je to téma, které má mnoho velmi zajímavých rovin, a samozřejmě jsem ho potom jel rád nafotit.

Přiblížil bys příběh tohoto netradičního místa?

Bývalý vojenský objekt v polích poblíž Drnova byl sedmnáct let opuštěný. Pak ho koupili dva přátelé – Michal Šeba a Martin Chum. S pomocí architekta Petra Hájka ho změnili ve zvířecí krematorium Věčná loviště.

Utkvěl ti nějaký moment z fotografování této série v paměti, případně je pro tebe některý snímek v sérii zvláště výjimečný?

Asi nejsilnějším momentem při fotografování ve Věčných lovištích byl pro mne okamžik, kdy jsme otevřeli dveře do minimalisticky navržené smuteční síně a do prostoru se odtud rozlila měkká, až éterická záře. V ten okamžik jsem si uvědomil, že mezi tím, jak vnímáme odchod člověka a domácího mazlíčka (tedy zvířete), není v našich myslích zásadně velký rozdíl. Bereme je často tak, že jsou v podstatě na stejné úrovni jako my.