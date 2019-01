V Tokiu nabídnou polévku zdarma lidem, kteří pojedou MHD do práce brzy ráno

Dlouhé roky si provozovatelé tokijského metra lámali hlavu nad tím, jak zmírnit náročnou ranní špičku, při které bylo často nutné lidi do vagonů tlačit. Nyní se rozhodli bojovat s přecpanými ranními spoji prostřednictvím jídla.

Tokijský dopravce nabídne zdarma misku nudlové polévky cestujícím, kteří se vyhnou ranní špičce a během deseti dní po sobě budou jezdit do práce dřív.

"Doufáme, že kampaň pomůže zmírnit zácpy během ranní špičky a lidé budou jezdit více i v jiných časech," citoval mluvčího tokijského metra Takahira Yamagučiho britský deník The Telegraph.

Nápad byl zatím otestován na notoricky známé lince Tozai, která mezi 7:50 až 8:50 převeze zhruba 70 tisíc lidí, což mnohonásobně překračuje její kapacitu. Dopravní podnik si dokonce musel najmout brigádníky na to, aby lidi do vozu vtlačili. "Víme, že linka Tozai je neustále přeplněná, což způsobuje problémy" dodal Yamaguči.

Lidé, kteří by se chtěli zařadit do programu, se musí zaregistrovat na internetu a při vstupu do metra na dřívější spoje použít svou cestovní kartu. Zástupci tokijského metra spustí akci naplno jedině v případě, že se do ní přihlásí více než dvě tisícovky lidí. Pokud jich bude ještě o tisíc víc, přidají k polévce navíc pokrm tempura.

Kromě toho dopravce spustil také aplikaci, prostřednictvím které si cestující ověří přeplněnost vlaků.

Někteří experti poznamenávají, že přecpané metro by mohlo Tokiu pěkně zavařit příští rok během letních olympijských her. Podle studie Čúóské univerzity by totiž olympiáda mohla do města přilákat až 650 tisíc dalších lidí. V současnosti přitom cestuje 47 tisíci vlaky osm milionů lidí. Spoje jezdí každou minutu až dvě.

Video: V londýnském metru se jezdilo bez kalhot