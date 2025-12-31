Přeskočit na obsah
Tohle u vás zabodovalo. Podívejte se na nejčtenějších články Magazínu

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Rok 2025 byl plný silných příběhů, nečekaných zvratů i témat, které vás zaujaly svou bizarností či srdečností. Od inspirativních osobností přes virální fenomény až po dobrodružství z druhého konce světa — tohle všechno vás letos nejvíc bavilo od redaktorek rubriky Magazín.

Magazínový rok byl neskutečně pestrý. Přinášely jsme vám malé i velké lidské osudy, pohledy do nečekaných koutů světa, společenské trendy, které hýbaly internetem, i příběhy, které snad až vháněly slzy do očí. Něco vás rozesmálo, něco naštvalo a něco i inspirovalo – a některé texty vystřelily ve statistikách tak vysoko, že celá redakce zůstala překvapena.

V tomto článku najdete to nejlepší z nejlepšího: články, které jste četli nejčastěji, sdíleli je mezi přáteli, vraceli se k nim a diskutovali o nich. A nakonec nechybí ani osobní výběr – tedy best of – samotných redaktorek.

Pojďte se s námi ohlédnout za tím, co v roce 2025 opravdu rezonovalo.

Manželé utekli na venkov a nabízejí domácí tortilly. Po pár měsících se nestačí divit

Když manželé odešli z města na venkov, chtěli jen zpomalit a zkusit něco svého.
Když manželé odešli z města na venkov, chtěli jen zpomalit a zkusit něco svého.Foto: Aktuálně.cz

Když manželé odešli z města na venkov, chtěli jen zpomalit a zkusit něco svého. Netušili ale, že jejich domácí tortilly se během pár měsíců stanou hitem široko daleko.

Příběh o tom, jak se z obyčejného nápadu stane velmi úspěšný podnik, sepsala redaktorka Tereza Štolcová. Celý text najdete zde.

