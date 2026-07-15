Zapomeňte na cappuccino a croissant. Na Sicílii začínají letní den něčím, co byste čekali spíš v sedm večer než v sedm ráno. Připravit si tuhle jihoitalskou klasiku zvládnete i doma a pečivo k ní stačí rozpéct nad toastovačem, přesně v líném rytmu sicilské kavárny.
Sicilské léto bylo horké dávno předtím, než se tropická vedra nastěhovala do střední Evropy, takže rozhodně není od věci se u Sicilanů inspirovat, jak se připravit na další parný den. Přece jen tam mají staletou zkušenost, která je k nezaplacení.
Když totiž v létě na Sicílii po ránu vyrazíte do kavárny nebo baru, postaví před vás vysokou sklenici s ledovou tříští a vedle ní nadýchanou sladkou briošku. Vítejte u „granita câ brioscia“ – granity s brioškou.
Klasika, kterou si Sicilané nenechají vzít
Granita je sicilská klasika: chladná sladká pochoutka z vody, cukru a ovoce, která se ale nikdy úplně nezmrazí. Tajemství je v neustálém míchání, díky němuž vznikne struktura, která je zrnitá i krémová zároveň.
Původně se zajídala křupavým chlebem, ten ale časem vystřídala měkká brioška provoněná vanilkou nebo citrusy.
Podle legendy ji vymyslela jedna šlechtická rodina, která toužila po něčem měkkém, co by se dalo namáčet do marmelády, a postupně se nadýchané pečivo rozšířilo po celém ostrově.
Sicilská brioška, „brioscia cu’ tuppu“, má svůj nezaměnitelný tvar, podle kuličky, která na ní trůní, dostala i své sicilské jméno.
Podává se teplá a její úkol je jasný: namáčet se do ledové granity, dokud se úplně nenasákne. Někdo si granitou briošku obloží doslova jako sendvič.
Na Sicílii se snídaní nikdo nespěchá – je to pauza, kdy si člověk sedne k baru, dá si granitu a čas se na chvíli zastaví. Nejpopulárnější jsou granity citronové, a kávové, oblíbené jsou i pistácie, mandle nebo jahody.
Citronová granita
Na 4 porce potřebujete: 250 ml čerstvé citronové šťávy (asi z 5–6 citronů), 150 g cukru, 500 ml vody, kůru z 1 neošetřeného citronu
Kávovou, nebo citronovou?
Každý kout ostrova má svou specialitu. V Messině je legendou kávová granita, která v roce 2016 získala místní chráněnou značku „De.Co.“, tedy Denominazione Comunale.
Pokud tudy budete projíždět, poručte si mezza con panna – sklenici, kde spodní vrstvu tvoří kávová granita, horní šlehačka. Jestli ji do tříště zamícháte, nebo si ji dáte zvlášť, je na vás.
A víte, proč se granita jí s teplou briškou? Samozřejmě proto, že je to dobré, ale jako spousta jiných zdánlivě nesmyslných věcí i tohle má lehké zdravotní zdůvodnění.
Když se tříšť (nebo zmrzlina či ledově vychlazené pití) příliš rychle dostane dozadu do krku, prudce se tam stáhnou a zase roztáhnou cévy a přes trojklaný nerv vyšlou do hlavy tu známou bodavou bolest – takzvaný „brain freeze“.
To sice do pár minut odezní, ale je to nepříjemné – jako prevence přitom stačí proto jíst pomalu a ústa prohřívat onou teplou brioškou.
Sladká snídaně, nebo cukrová bomba?
Zní to jako hřích, ve skutečnosti záleží hlavně na tom, jak je granita udělaná. Pokud je granita jen z ovoce, chová se v podstatě jako čerstvě vymačkaná šťáva a pomáhá i doplnit minerály vypocené v horku.
Jakmile ale do ní přistane lžíce cukru nebo sirupu, mění se v glykemickou past: hladina krevního cukru prudce stoupne, pak prudce klesne a vy máte za chvíli zase hlad.
Tuk ve šlehačce glykemický index trochu sníží a glykemickou křivku oploští, ale zároveň granitu taky kaloricky pořádně nasytí.
I proto patří mezi nejoblíbenější příchutě na ostrově pořád granita citronová.
Citrony jsou tu jednak tradiční surovinou, jednak rovněž snižují glykemický index, protože kyselina citronová zpomaluje vyprazdňování žaludku.
VIDEO: Lékař radí, jak na první pomoc při přehřátí organismu
Zdroj: autorský text, La Cucina Italiana, LiveUnict, SicilaFan, Meridionews.it, Cleveland Clinic
Zůstaly jen kamenné základy staré chatky. Nová černá kostka u Humpolce na nich postavila svůj příběh
ŽIVĚ Bolívie prověřuje možný nábor Bolivijců do ruských jednotek na Ukrajině
Bolivijská prokuratura začala prověřovat možný nábor Bolivijců do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. Uvedly to v noci na středu agentury AFP a EFE. Prokuratura reaguje na veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě při bojích padli. Ruské velvyslanectví odmítlo jakoukoliv vazbu s náborem Bolivijců do jednotek bojujících na straně Moskvy.
U Lidic havarovaly dva autobusy, 12 lidí je zraněných, jedna žena vážně
U Lidic na Kladensku ve středu ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepraví do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí, jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Pohraniční kontroly mezi Španělskem a Gibraltarem skončily
Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem ve středu krátce po půlnoci skončily. Píší to agentury AFP a AP. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Jeden z cílů dohody bylo právě odstranění pozemní hranice.
ŽIVĚ Pokud neuzavřou dohodu, zaútočíme na jejich elektrárny, řekl Trump o Íránu
Spojené státy příští týden v Íránu zaútočí na mosty a elektrárny, pokud Teherán neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu. Ve středu to podle agentur řekl americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé v úterý vedli s íránskými zástupci rozhovory.
To nikdo nečekal, žasne svět nad potupou Francie. Mbappé neudržel nervy
Kdo v semifinále fotbalového mistrovství světa předpokládal postup všemi vychvalované Francie nebo vyrovnaný boj jako v loňské Lize národů, těžce se přepočítal. Španělé ve střetu gigantů okouzlili svět zcela suverénní výhrou 2:0.