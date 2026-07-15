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Tohle na Sicílii snídají v horkých dnech. Studí i hřeje zároveň a milují to všichni

Jana Chmelíková

Zapomeňte na cappuccino a croissant. Na Sicílii začínají letní den něčím, co byste čekali spíš v sedm večer než v sedm ráno. Připravit si tuhle jihoitalskou klasiku zvládnete i doma a pečivo k ní stačí rozpéct nad toastovačem, přesně v líném rytmu sicilské kavárny.

Zmrzlinu ke snídani? Když jde o sicilskou granitu, je to v podstatě povinnost!
Zmrzlinu ke snídani? Když jde o sicilskou granitu, je to v podstatě povinnost!Foto: Shutterstock – Marco Ossino
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Sicilské léto bylo horké dávno předtím, než se tropická vedra nastěhovala do střední Evropy, takže rozhodně není od věci se u Sicilanů inspirovat, jak se připravit na další parný den. Přece jen tam mají staletou zkušenost, která je k nezaplacení.

Když totiž v létě na Sicílii po ránu vyrazíte do kavárny nebo baru, postaví před vás vysokou sklenici s ledovou tříští a vedle ní nadýchanou sladkou briošku. Vítejte u „granita câ brioscia“ – granity s brioškou.

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Klasika, kterou si Sicilané nenechají vzít

Granita je sicilská klasika: chladná sladká pochoutka z vody, cukru a ovoce, která se ale nikdy úplně nezmrazí. Tajemství je v neustálém míchání, díky němuž vznikne struktura, která je zrnitá i krémová zároveň.

Původně se zajídala křupavým chlebem, ten ale časem vystřídala měkká brioška provoněná vanilkou nebo citrusy.

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Podle legendy ji vymyslela jedna šlechtická rodina, která toužila po něčem měkkém, co by se dalo namáčet do marmelády, a postupně se nadýchané pečivo rozšířilo po celém ostrově.

Ovocné granity a sorbety na Sicílii znají od 11. století. Dáte si jahodovou, pistáciovou nebo mandlovou?
Ovocné granity a sorbety na Sicílii znají od 11. století. Foto: Shutterstock – chettarin

Sicilská brioška, „brioscia cu’ tuppu“, má svůj nezaměnitelný tvar, podle kuličky, která na ní trůní, dostala i své sicilské jméno.

Podává se teplá a její úkol je jasný: namáčet se do ledové granity, dokud se úplně nenasákne. Někdo si granitou briošku obloží doslova jako sendvič.

Na Sicílii se snídaní nikdo nespěchá – je to pauza, kdy si člověk sedne k baru, dá si granitu a čas se na chvíli zastaví. Nejpopulárnější jsou granity citronové, a kávové, oblíbené jsou i pistácie, mandle nebo jahody.

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Citronová granita

Na 4 porce potřebujete: 250 ml čerstvé citronové šťávy (asi z 5–6 citronů), 150 g cukru, 500 ml vody, kůru z 1 neošetřeného citronu
Postup: Vodu s cukrem přiveďte k varu a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Sirup nechte úplně vychladnout, pak do něj vmíchejte citronovou šťávu a nastrouhanou kůru.
Směs přelijte do široké mělké nádoby a dejte do mrazáku. Každých 30–40 minut ji vidličkou důkladně prohrábněte a rozbíjejte tvořící se krystalky ledu.
Postup opakujte zhruba 3–4 hodiny, dokud nevznikne zrnitá, ale krémová tříšť.
Trik: Granitu nikdy nenechte úplně zmrznout na kostku – pravidelné míchání je celé tajemství té správné konzistence. Podávejte hned, ideálně s teplou brioškou nebo alespoň s máslovým pečivem k namáčení.

Kávovou, nebo citronovou?

Každý kout ostrova má svou specialitu. V Messině je legendou kávová granita, která v roce 2016 získala místní chráněnou značku „De.Co.“, tedy Denominazione Comunale.

Pokud tudy budete projíždět, poručte si mezza con panna – sklenici, kde spodní vrstvu tvoří kávová granita, horní šlehačka. Jestli ji do tříště zamícháte, nebo si ji dáte zvlášť, je na vás.

Mezza con pana, tedy kávová granita se šlehačkou, je typická pro město Messina – a získala i chráněné označení původu.
Mezza con pana, tedy kávová granita se šlehačkou, je typická pro město Messina – a získala i chráněné označení původu.Foto: Shutterstock – FVPhotography

A víte, proč se granita jí s teplou briškou? Samozřejmě proto, že je to dobré, ale jako spousta jiných zdánlivě nesmyslných věcí i tohle má lehké zdravotní zdůvodnění.

Když se tříšť (nebo zmrzlina či ledově vychlazené pití) příliš rychle dostane dozadu do krku, prudce se tam stáhnou a zase roztáhnou cévy a přes trojklaný nerv vyšlou do hlavy tu známou bodavou bolest – takzvaný „brain freeze“.

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To sice do pár minut odezní, ale je to nepříjemné – jako prevence přitom stačí proto jíst pomalu a ústa prohřívat onou teplou brioškou.

Sladká snídaně, nebo cukrová bomba?

Zní to jako hřích, ve skutečnosti záleží hlavně na tom, jak je granita udělaná. Pokud je granita jen z ovoce, chová se v podstatě jako čerstvě vymačkaná šťáva a pomáhá i doplnit minerály vypocené v horku.

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Jakmile ale do ní přistane lžíce cukru nebo sirupu, mění se v glykemickou past: hladina krevního cukru prudce stoupne, pak prudce klesne a vy máte za chvíli zase hlad.

Tuk ve šlehačce glykemický index trochu sníží a glykemickou křivku oploští, ale zároveň granitu taky kaloricky pořádně nasytí.

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I proto patří mezi nejoblíbenější příchutě na ostrově pořád granita citronová.

Citrony jsou tu jednak tradiční surovinou, jednak rovněž snižují glykemický index, protože kyselina citronová zpomaluje vyprazdňování žaludku.

VIDEO: Lékař radí, jak na první pomoc při přehřátí organismu

První pomoc: „Přehřátého pacienta posaďte do chladné a větrané místnosti, podložte mu nohy a na čelo mu dejte mokrý ručník,“ radí lékař Petr Šonka. | Video: Veronika Rodriguez

Zdroj: autorský text, La Cucina Italiana, LiveUnict, SicilaFan, Meridionews.it, Cleveland Clinic

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