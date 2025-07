Tohle mít doma nechcete. Největší květina světa smrdí jako mrtvola

V berlínské botanické zahradě se odehrál výjimečný přírodní úkaz. Rozkvetl tu zmijovec titánský, rostlina známá nejen svým impozantním vzhledem, ale i silným zápachem připomínajícím mršinu. Tahle obří rarita kvete jen jednou za pár let a jen pár dní, takže pokud patříte mezi nadšené botaniky, neváhejte a do Berlína se vyrazte podívat. Stojí to za to.

Nejpozoruhodnější podívaná Zmijovec titánský pochází z tropických deštných lesů Sumatry a je považován za rostlinu s největším květenstvím na světě; může dosáhnout výšky přes tři metry. Kvete velmi vzácně, často jen jednou za několik let, a květ vydrží pouhých pár dní. Právě tato vzácnost činí dnes z rozkvetlého zmijovce titánského malou botanickou senzaci, která láká tisíce návštěvníků. Kromě rozměrů a zápachu je fascinující i samotný mechanismus kvetení, kdy se květ zahřívá, aby lépe šířil svůj pach. Zahradník berlínské botanické Arnaldy Prasetya nahlíží do dosud největšího květenství, které měří úctyhodných 2,36 metru | Foto: Botanischer Garten Berlin, foto: Arnaldy Prasetya Pokud se v těchto dnech nacházíte v Berlíně, máte jedinečnou šanci "smrdutého fešáka" vidět (a cítit) na vlastní oči. Jen si nezapomeňte šátek přes nos! Proč tak smrdí? Zmijovec titánský vydává silný zápach připomínající zkažené maso, protože napodobuje vůni rozkládající se mršiny. Tím přitahuje své přirozené opylovače - mrchožravé mouchy a brouky, kteří se jinak o květy vůbec nezajímají. Pach je nejsilnější během prvních hodin kvetení, kdy rostlina navíc květ zahřívá až na 36 °C, aby se vůně rychleji šířila vzduchem. Tento důmyslný trik je výsledkem milionů let evoluce v deštných pralesech Sumatry, kde je konkurence o pozornost opylovačů obrovská. Autor fotografie: Botanischer Garten Berlin, foto: Arnaldy Prasetya Zmijovec titánský Amorphophallus titanum je vytrvalá rostlina z čeledi arum. Tvoří podzemní hlízu, která může vážit až přes 100 kilogramů. Obvykle trvá několik let, než se z hlízy vyvine květenství. To může dosahovat výšky až tří metrů. Podle Guinnessovy knihy rekordů je zmijovec titánským držitelem rekordu "největší květina na světě". Rostlina byla poprvé popsána v roce 1878 na Sumatře (Indonésie) italským botanikem Odoardem Beccarim. V přírodě je vysoce ohrožený, protože jeho přirozené prostředí, deštný prales, je stále více devastováno.