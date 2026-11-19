Starý statek na Vysočině skrývá pod střechou překvapivě odvážnou proměnu. Architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová vsadily na černou žulu, temné odstíny a hru tlumeného světla. Místo klasické venkovské romantiky vytvořily interiér s nečekanou atmosférou, který láká k rodinným setkáním i chvílím klidu.
Kdo by čekal dřevěný nábytek, světlé stěny a tradiční chalupářská zákoutí, bude překvapený. Podkroví starého statku proměnil ateliér Plus One Architects v prostor, který připomíná spíš moderní horskou chatu. Jeho charakter určují kontrastní materiály, promyšlené osvětlení a neobvyklá barevnost.
Dům má za sebou dlouhou historii. Stavba statku začala kolem roku 1820 a definitivní podobu získávala až do konce 19. století. Když ho rodina současných majitelů v roce 1993 koupila, pustila se postupně do zvelebování jeho okolí i samotné stavby. V roce 2020 přišla na řadu rekonstrukce prvního patra. O několik let později majitelé oslovili architektky, aby se ujaly také rozsáhlého podkroví.
Jejich zadání mělo jasný cíl: vytvořit zázemí pro širší rodinu a přátele, kde každý najde dostatek soukromí a zároveň prostor pro společné chvíle. Architektky se přitom nechtěly držet zažitých představ o tom, jak má vypadat venkovské bydlení.
„Tma zde není efektem, ale prostředkem ke zklidnění,“ popisují autorky návrhu hlavní myšlenku interiéru. Tmavé povrchy podle nich pomáhají omezit množství rušivých podnětů a vytvářejí prostředí pro odpočinek a soustředění.
Kámen prochází celým domem
Podkroví rozdělily architektky na dvě odlišné části. Soukromou zónu tvoří ložnice a šatna v tmavých barvách. Pokoje pro hosty naopak působí světleji a střídměji. Mezi nimi leží společenská místnost s barem, posezením a pracovním koutem, která propojuje obě části.
Výrazným prvkem interiéru se stala černá masivní žula. Architektky ji využily v koupelně i na barovém stole, který plynule přechází v pracovní desku a pokračuje až ke zkosené střeše. Vedle ní hraje důležitou roli původní kamenná zeď. Tu tvůrkyně neskrývaly pod novými obklady, naopak ji nechaly vyniknout.
S respektem k jejím nerovnostem pracovaly také při návrhu posuvných dveří u schodiště. Jejich hrana kopíruje nepravidelný povrch kamene, takže nový prvek přirozeně navazuje na původní konstrukci domu. Zajímavý detail se nachází i uprostřed společenské místnosti. Majitelé si přáli otočnou televizi, architektky proto navrhly speciální závěsný systém na tyči. Obrazovku lze podle potřeby nasměrovat do různých částí místnosti.
Světlo přichází od země
Zásadní proměnou prošla také podlaha. Architektky ji zvýšily pomocí dřevěného podbití, čímž sjednotily výškové úrovně a získaly více využitelného prostoru. Úprava si vyžádala nové schodiště z přízemí a zároveň otevřela cestu k dalšímu zásahu: původní otvory v kamenné stěně mohly dostat nová okna. „Díky tomu jsme přivedly denní světlo hluboko do dispozice. Světlo tak vstupuje do prostoru spíše nepřímo a podporuje klidnou atmosféru,“ říká architektka Kateřina Průchová.
Kvůli zvýšené podlaze jsou okna nezvykle nízko. Jejich spodní části zůstávají částečně zapuštěné pod úrovní podlahy a do interiéru vstupuje především světlo z horních částí rámů. Okenice pak majitelům umožňují regulovat, kolik soukromí si chtějí dopřát a jak moc se propojí s okolní krajinou. Po setmění přebírá hlavní roli promyšlené osvětlení. Architektky zkombinovaly lampy, nepřímé odrazy a LED pásky, jejichž intenzitu lze měnit podle nálady i denní doby.
Na rekonstrukci nespěchali
Na realizaci se kromě architektek podíleli také místní řemeslníci. Interiér kombinuje smrkové dřevo, dubovou podlahu, jasanové schodiště a kamenné prvky. Atmosféru doplňují kusové koberce z ovčí vlny a výrazné solitérní kusy nábytku.
Podle autorky návrhu Petry Ciencialové hrála při rekonstrukci důležitou roli také trpělivost majitelů. „Od začátku věděli, že nechtějí rekonstrukci uspěchat. Důležité pro ně bylo udělat ji promyšleně a kvalitně, i kdyby to mělo trvat déle,“ říká architektka.
Výsledek nepředstavuje radikální přestavbu, která by vymazala minulost domu. Rodina na statku pracovala postupně a nové podkroví přidalo další vrstvu k jeho dlouhému vývoji. Dnes tu mohou hosté trávit společné večery, zatímco majitelé mají k dispozici klidné místo, kam se mohou uchýlit před každodenním ruchem.
VIDEO: Potomci Jaroslava Haška kdysi koupili hospodu, kde kdysi bydlel jejich pradědeček.
Zdroj: Plus One Architects
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