Zapomeňte na pátek třináctého, skutečně smolný den je jindy. Do historie lidstva se smutně zapsalo datum 15. dubna. Právě v tento den se odehrálo pozoruhodné množství tragédií a katastrof. Od mrazivých vod Atlantiku, kde skončil Titanic, přes prach bostonského maratonu až po plameny katedrály Notre-Dame. Projděte si přehled událostí, které z 15. dubna udělaly nejčernější den v dějinách lidstva.
Atentát na Lincolna
Pro Abrahama Lincolna měl být 14. duben 1865 dnem oslav. Občanská válka Severu proti Jihu skončila teprve před několika dny a prezident si chtěl odpočinout u komedie ve Fordově divadle ve Washingtonu. Krátce po desáté hodině večerní však do jeho lóže vnikl přívrženec Konfederace, herec John Wilkes Booth, a z bezprostřední blízkosti střelil prezidenta do hlavy.
Ačkoliv k útoku došlo 14. dubna, do černých statistik našeho seznamu se událost zapsala až o několik hodin později. Prezidenta v bezvědomí přenesli do domu naproti divadlu, kde po celonočním zápasu lékařů o jeho život zemřel 15. dubna v 7:22 ráno. Amerika ztratila muže, který dokázal zemi sjednotit a zrušit otroctví, ale nepřežil první dny míru.
Den, kdy šel Titanic ke dnu
Příběh „nepotopitelné“ lodi, která skončila na dně Atlantiku, je i díky filmovému zpracování světoznámý. Méně se však zdůrazňuje fakt, že ačkoliv se luxusní parník střetl s ledovcem 14. dubna krátce před půlnocí (ve 23:40), k samotné katastrofě došlo až o několik hodin později.
Právě 15. dubna ve 2:20 ráno zmizel Titanic definitivně pod hladinou. Chaos při záchranných pracích a kritický nedostatek člunů stál život přibližně 1 500 pasažérů a členů posádky – tedy dvě třetiny všech osob na palubě. Pro většinu z nich nebylo příčinou smrti utonutí, ale šok z ledové vody a následné podchlazení. Tato tragédie zůstává dodnes nejsilnějším symbolem smůly, která se k patnáctému dubnu váže.
Školáci zahynuli v plamenech
V kalifornském Sacramentu se 15. duben 1923 zapsal jako jeden z nejtemnějších projevů rasové nenávisti v amerických dějinách. Sériový žhář mexického původu Fortunato Valencia Padilla tehdy úmyslně zapálil buddhistickou internátní školu Nihon Shōgakkō, určenou pro studenty japonského původu.
Následky byly katastrofální: v plamenech zahynulo deset dětí. Padilla, který byl dopaden v červenci téhož roku, se přiznal k celkem 25 požárům zaměřeným na majetek japonské komunity. Za vraždu prvního stupně byl odsouzen k doživotnímu vězení, ve kterém v roce 1970 zemřel.
Velká potopa na Mississippi
Katastrofa, která ochromila srdce Ameriky, začala nenápadně silnými dešti již na konci roku 1926. Kritický zlom však nastal 15. dubna 1927, na Velký pátek. Právě v tento den se rozbouřená řeka Mississippi definitivně vylila ze svého koryta a začala systematicky ničit systém ochranných hrází.
Následky byly biblických rozměrů. Záplavy postihly celkem 10 amerických států a pod vodou se ocitlo území o rozloze přibližně 70 tisíc kilometrů čtverečních. O střechu nad hlavou přišlo na 637 tisíc lidí.
Velikonoční nálet
Během druhé světové války se Severní Irsko dlouho cítilo v bezpečí, chráněné vzdáleností od základen nepřítele. To se změnilo na Velikonoční úterý 15. dubna 1941. Německá Luftwaffe tehdy vyslala přibližně 180 bombardérů Heinkel He 111 s jasným cílem: ochromit loděnice a průmyslové srdce Belfastu.
Město bylo na útok nepřipravené. Během noci dopadly na obytné čtvrti a přístav tisíce zápalných bomb. Bilance byla zdrcující: zahynulo 900 lidí a dalších 1 500 bylo zraněno. Šlo o největší ztrátu na životech během jediného dne v historii Severního Irska. Útok „Belfast Blitz“ zničil nebo poškodil více než polovinu všech domů v Belfastu a nechal za sebou sto tisíc lidí bez přístřeší.
Den, kdy se fotbal zastavil
Fotbalová historie pamatuje jen málo tak tragických událostí, jako je ta z 15. dubna 1989. Během semifinále Anglického poháru mezi Liverpoolem a Nottinghamem Forest na stadionu Hillsborough v Sheffieldu došlo k selhání policie. Ta ve snaze uvolnit zácpu před turnikety otevřela bránu C a vpustila masu lidí do již přeplněných centrálních sektorů 3 a 4 za brankou.
Protože utkání právě začínalo, lidé se tlačili dovnitř, aniž by tušili, že v předních řadách sektoru obehnaného vysokým plotem už není místo. Následovala drtivá tlačenice, v níž se fanoušci udusili vestoje. Celkem zahynulo 97 lidí a dalších 766 bylo zraněno. Poslední oběť, Andrew Devine, zemřela na následky zranění až v roce 2021, čímž se oficiální bilance tragédie definitivně uzavřela na čísle 97. Tato událost vedla k zásadní proměně britských stadionů, včetně zrušení sektorů na stání a odstranění ocelových plotů.
Plameny zachvátily Pernštejn
Prokleté datum 15. dubna se nevyhnulo ani Česku. V tento den roku 2005 vypukl ničivý požár v areálu hradu Pernštejn, jedné z nejvýznamnějších moravských památek. Oheň zachvátil budovu bývalé sýpky, v níž se nacházel depozitář s cennými historickými předměty. Na místě zasahovalo 28 profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů z Jihomoravského kraje a Vysočiny, kterým se podařilo zabránit rozšíření plamenů na samotný hradní palác.
Přímá škoda byla po vyšetřování stanovena na 48 milionů korun, ovšem reálné ztráty byly nevyčíslitelné. V plamenech nenávratně zmizelo na 800 sbírkových předmětů, včetně unikátního historického nábytku, obrazů a barokních tisků. Přestože se spekulovalo o úmyslném zapálení či technické závadě, oficiální vyšetřování příčinu požáru nikdy jednoznačně neprokázalo.
Výbuch sopky na Islandu
Islandská sopka s téměř nevyslovitelným jménem Eyjafjallajökull o sobě dala vědět už v únoru 2010 neobvyklou seismickou aktivitou. V březnu vědci v oblasti zaznamenali přes tři tisíce otřesů, což předznamenalo blížící se katastrofu. K hlavní erupci pod ledovcem došlo 14. dubna, ale byl to právě 15. duben, kdy se lokální incident změnil v globální chaos.
Mrak jemného sopečného popela se vlivem větrného proudění rozšířil nad většinu Evropy. Kvůli riziku poškození proudových motorů byl vyhlášen největší uzávěr vzdušného prostoru od druhé světové války. Jen během 15. dubna byly zrušeny tisíce letů a na zemi uvízly miliony cestujících.
Bostonský masakr na maratonu
Pro sportovní svět zůstane už navždy den 15. dubna roku 2013 černým. Právě tehdy se totiž v americkém Bostonu konal maraton, který si jako svůj cíl vyhlédli atentátníci.
Čtvrt hodiny před třetí odpoledne se proto v ulici Boylston Street ozvaly dvě ohlušující exploze. Jak vyšetřovatelé později zjistili, způsobily je nálože umístěné v odpadkových koších poblíž cílové roviny závodu. Útočníci je vyrobili z tlakových hrnců, které naplnili hřebíky, kuličkami z ložisek nebo střepy.
Dva bratři z Kavkazu, kteří za atentátem stáli, tak připravili o život tři osoby, zatímco dalších 180 utrpělo různě závažná zranění.
Zkáza katedrály Notre-Dame
Ničivou událost, ke které došlo 15. dubna roku 2019, sledoval celý svět na internetu v přímém přenosu. Jejím dějištěm byla Paříž, kde v pozdních odpoledních hodinách propukl požár v katedrále Notre-Dame.
Následky byly strašlivé. Shořela téměř celá střecha, zřítila se centrální věž se zvonem a také se propadla část klenby. Vzácné historické předměty ale téměř všechny pohromu přečkaly. K tomu velkou měrou přispěl místní kaplan, který s obrovským nasazením některé artefakty z hořícího kostela vynesl.
Odhalit příčinu neštěstí nebylo úplně jednoduché, dnes se ale odborníci shodnou, že s největší pravděpodobností šlo o elektrický zkrat.
Zdroje: Zoom.iprima.cz, Grokipedia.com, Irishtimes.com
