Tisk je mrtev, ať žije digitalizace? Trh tiskových technologií se mění

Umělá inteligence a digitalizace obrátily trh klasického tisku vzhůru nohama.

"Je třeba držet s technologiemi krok," upozorňuje Vladimír Křiva, šéf firmy PREMO prodávající firmám i státním institucím tonerové kazety, tiskárny a IT hardware. Když před 24 lety založil firmu, objem tuzemského trhu s tonery do tiskáren byl okolo 5 miliard korun. Teď je to přibližně polovina.

Digitalizace zasáhla do všech oblastí, kde dříve dominoval klasický tisk dokumentů. "Většina dokumentů mezi firmami, úřady ale i koncovými spotřebiteli dnes koluje digitálně. Případně jsou opatřeny elektronickými podpisy - potřeba tisku se absolutně změnila, což postihlo řadu firem zajišťující tiskové technologie," upozorňuje Vladimír Křiva.

Trh s tiskovými technologiemi v České republice aktuálně dosahuje 2,6 miliard korun. "Stále to není málo, ale pro firmy doposud orientované jen na tiskové technologie je to výzva, aby jim neujel vlak. Máme velké know-how, jen musíme reagovat na aktuální poptávku, využít možnosti umělé inteligence a rozšířit portfolio služeb," dodává s upozorněním, že řadu konkurenčních společností už na českém trhu nevídá.

Jednou z příležitostí je zpřístupnit firmám nástroje umělé inteligence, která dokáže při tisku nabídnout velké úspory. A pomáhá tak ekologičtějšímu provozu. Na březnové konferenci v Nashvillu to prezentoval i americký výrobce tiskáren Hewlett Packard:

"Do svého softwaru začali implementovat AI nástroje přímo do tiskových úloh. Potřebujete-li nastudovat 30 stránkový dokument, můžete požádat umělou inteligenci, aby provedla rešerši textu. Přečte to za vás a vytiskne 5 stránek nejpodstatnějších informací," popisuje Křiva jak nové technologie firmám šetří čas i peníze.

Právě snaha o větší udržitelnost je další faktor, který mění trh tiskových technologií. "Doporučuji back office manažerům nakupovat tonery od originálních výrobců, kteří se mohou prokázat ekologickým certifikátem. Naše firma je 10 let součástí programu HP Planet Partners. Zákazník zde může prázdnou kazetu vrátit zpátky do systému a vyrobí se z ní něco jiného," dodává Křiva.

Současně zdůrazňuje, že EKO certifikáty u tonerových kazet zdaleka přesahují téma ekologie. "V dnešní době je tiskárna chytré zařízení připojené k internetu a spousta tonerů dnes obsahuje čipy. Existují podezření, že čipy z Číny u alternativních tonerových kazet obsahují kód, který by mohl ovlivňovat celou IT síť a vynášet citlivá data. Což je problém jak velkých firem, tak především vládních institucí," upozorňuje.

I na to však oficiální výrobci tiskáren a tonerových kazet myslí, a proto svá zařízení opatřují bezpečnostním softwarem, který před kybernetickými útoky dokáže ochránit.

Vladimír Křiva