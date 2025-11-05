Posádka člunu u britského pobřeží spatřila neobvyklého návštěvníka. Poblíž města St Ives v hrabství Cornwall v chladné mořské vodě plavala malá kareta - tropická želva, která se běžně vyskytuje u jihovýchodního pobřeží Spojených států nebo v Mexickém zálivu.
Tisíce kilometrů od domova
Želvu zpozorovali dobrovolníci z organizace Cornwall Wildlife Trust, která se dlouhodobě věnuje ochraně přírody v hrabství Cornwall, proslulém nádhernou přírodou. Při běžném sledování mořské fauny objevili poněkud nečekaného návštěvníka - právě tuto malou karetu.
Podle odborníků sem želvu pravděpodobně zanesl hurikán Melissa, který koncem října zasáhl Karibik a jih Spojených států. Silné proudy a vítr ji odnesly tisíce kilometrů daleko - až do vod, kde tropické druhy obvykle nepřežijí.
Zatímco tahle kareta měla štěstí, jiné mořské želvy, které by lidé mohli v Cornwallu najít, mohou doplatit na neznalost a nezkušenost laiků. Přirozenou reakcí většiny lidí je ponechat želvu ve vodě nebo ji, pokud ji najdou na břehu, vrátit do moře - vše s dobrým úmyslem. Taková "pomoc" však může želvu stát život.
Kam s ní?
Ochránci přírody z Cornwall Wildlife Trust proto apelují, aby lidé raději kontaktovali záchrannou službu, která zajistí odchyt a odbornou péči.
"Chladem omráčená želva vypadá jako mrtvá - může se zdát, že nedýchá a nereaguje," upozorňují na sociálních sítích. Želvy by lidé neměli vracet do vody, protože větší chlad by je skutečně ohrozil na životě.
Podle biologů nejsou po silných bouřích podobné případy výjimkou, i když jsou stále vzácné. Tropické želvy se do chladných britských vod dostávají nejčastěji po hurikánech, které je vychýlí z jejich obvyklých migračních tras.
Zatímco hurikán Melissa napáchal v Karibiku škody, pro jednu malou želvičku se stal začátkem velkého příběhu o přežití. Díky rychlému zásahu záchranářů má teď šanci vrátit se zpět do teplejších vod, kam skutečně patří.