Ještě před pár lety to vypadalo, že romantika se definitivně přestěhovala do světa mobilních aplikací. Stačilo pár tahů prstem a svět potenciálních partnerů se otevřel dokořán. Současná realita je ale pestřejší: digitální randění sice zůstává silné, paralelně s ním však výrazně roste zájem o setkání tváří v tvář. Jedním z nejviditelnějších symbolů tohoto obratu je návrat speed datingu.
Dvaatřicetiletá Lucie vyrazila na seznamovací akci poprvé před rokem. Pak ještě jednou. Proč? „Přijde mi to efektivní. To je hrozné slovo, když přijde na seznamování, ale s těmi lidmi se potkáte fyzicky a během pěti minut víte, jestli toho člověka chcete vidět znovu,“ říká. Právě rychlé ověření sympatií považuje za hlavní výhodu.
Podobně to vidí i devětadvacetiletá Klára, která poslední rok a půl zkouší různé formáty seznamování – od herních večerů přes seznamovací procházky až po klasický speed dating. „Na Tinderu všechno trvá strašně dlouho. Můžete si s někým psát týdny, jen aby vás pak zničehonic začal ignorovat. A to je pro člověka, který se chce opravdu seznámit, demotivující,“ popisuje.
Jejich zkušenost potvrzují i dřívější průzkumy. Podle celosvětové společnosti Eventbrite vzrostla účast na randících akcích v roce 2023 o 63 procent ve srovnání s tím předchozím. Kanada hlásí ještě výraznější boom - mezi lety 2023 a 2024 narostl počet seznamovacích událostí o 76 procent. Z někdejšího „retro“ formátu se stal plnohodnotný moderní trend.
Organizátoři navíc dávno nezůstávají u klasického střídání židlí a několika minut small talku. Objevuje se deskovkový speed dating, tantra večery, karaoke pro nezadané, společné procházky i sportovně laděné akce. Seznamování se mění v zážitek - méně formální, hravější, často tematický. Místo otázky „Čím se živíš?“ tak přichází „Dáš si další partii?“ nebo „Zazpíváme si duet?“.
Únava ze swipování
Podle zprávy britského regulátora Ofcom z roku 2024 zaznamenaly čtyři nejpopulárnější seznamovací aplikace ve Spojeném království - Tinder, Hinge, Bumble a Grindr - mezi květnem 2023 a květnem 2024 pokles počtu uživatelů. Tinder přišel o 23 procent uživatelů, Bumble o 26 procent a Hinge, který má nejmladší uživatelskou základnu, zaznamenal devítiprocentní pokles.
K návratu k osobním setkáním přispívá i únava z online prostředí. Průzkum z minulého roku ukázal, že zhruba 80 procent uživatelů z generace X, Z a mileniálů pociťuje „vyhoření z online seznamování“ - kombinaci emočního, psychického i fyzického vyčerpání z používání aplikací typu Tinder či Bumble. „Seznamovací aplikace kdysi vypadaly jako základ americké romantiky,“ poznamenal autor magazínu The Atlantic. „Teď se ale začínají objevovat trhliny.“
Významná část respondentů popsala i negativní zkušenosti: 41 procent přiznalo, že někoho „ghostovali“, tedy náhle přerušili komunikaci bez vysvětlení, 38 procent se setkalo s falešnou identitou a 27 procent zažilo takzvaný love bombing – zahlcení přehnanými projevy náklonnosti hned na začátku.
„Na Tinderu nikdy nevíte, jestli ten člověk opravdu přijde a jestli bude odpovídat fotkám. Je to zdlouhavé a s nejistým výsledkem. Občas to není úplně dobré pro psychické zdraví, člověk tam trochu ztrácí naději,“ říká Lucie. U fyzických akcí podle ní odpadá i obava ze sdílení osobních údajů. Přestože jí zatím žádná seznamovací událost nepřinesla dlouhodobý vztah, vedla alespoň k několika dalším schůzkám. „Je to prostě rychlejší,“ dodává.
Klára má podobnou zkušenost. „S někým se potkáte a hned víte, jestli si sednete. Nevleče se to týdny. Jednou jsem si s někým psala dva týdny a na schůzce to byl úplně jiný člověk,“ vzpomíná. Oceňuje i samotný princip akcí: „Musíte si koupit lístek a připravit se. Dá to víc práce než sedět doma na gauči u televize a swipovat (pohyb prstem na displeji, kterým buď přejdou na další profil, nebo vyjádří zájem). O to víc lidí to pak myslí vážně.“ Několik osobních setkání podle ní vyústilo i v kratší vztahy. „S jedním z nich se vídám doteď, tak uvidíme,“ dodává.
To však neznamená, že by seznamovací aplikace ztratily vliv. Podle Pew Research Center se každý desátý zadaný Američan v roce 2023 seznámil se svým současným partnerem online, u lidí do 30 let je to dokonce každý pátý. Tinder zůstává nejpoužívanější aplikací zejména mezi mladými. Online prostor tak zůstává dominantní vstupní branou do světa randění. Zdá se však, že speed dating už není zoufalou poslední možností, ale stylovou alternativou k digitálnímu přehlcení.
VIDEO: „Ve 48 jsem prakticky 'neseznamitelná'.“ Režisér natočil dokument o seznamkách
Zdroje: autorský text, CBC, Eventbrite, CBS, Forbes, USA Today, Ofcom
Tenisky a tepláky na zimní Sněžce nemají co dělat. Reportáž z víkendové směny záchranáře horské služby
Macinka je ještě nezralý, říká Stropnický. Vysvětluje i proč tehdy vstoupil do ANO
Bývalý ministr obrany, zahraničí i kultury a někdejší diplomat Martin Stropnický říká, že si už od politiky drží odstup. Přílišné sledování veřejného dění podle něj člověku „škodí zdraví“. Přesto se rozhodl znovu veřejně vystupovat, protože má pocit, že nastala chvíle, kdy není možné jen přihlížet. Situaci označuje za složitou a zároveň varuje před povrchností současné politické debaty.
Jak si půjčit zcela zdarma. Tisíce Čechů využily způsob, jak legálně napálit věřitele
Češi milují půjčky a teď to vypadá, že si oblíbili i způsob, jak získat úvěr úplně zdarma. A to například včetně hypotéky. Navíc zcela legálně. Poskytovatelé půjček včetně bank upozorňují, že počet takových případů rychle roste. A varují před dopady. Ministerstvo financí však naznačuje, že bránit se půjde jen omezeně.
Kolik potřebujete získat bodů na vysněnou školu? Přinášíme detailní mapy k přijímačkám
O které střední školy byl loni a předloni největší zájem? Na jaké gymnázium bylo potřeba přes 90 bodů a kde jich naopak stačilo méně než 20? Přinášíme interaktivní mapy, ve kterých najdete, kolik bodů bylo v předchozích letech nutné získat k přijetí na vysněnou střední školu. Do 20. února si žáci mohou podávat přihlášky. V dubnu je pak čekají přijímací zkoušky.
Neuvěříte, jaká prehistorická auta se dodnes vyrábí. Na některá jste určitě zapomněli
Toyota před několika týdny omladila svůj užitkový model Hiace, který se vyrábí od roku 2004. Dlouhověkost auta nabízeného v Japonsku leckoho překvapila, v automobilovém světě ale vlastně není ničím neobvyklým. Dokonce jsme našli hned několik výrazně starších modelů, které se pořád vyrábějí. A často v téměř nezměněné podobě. Na výběr „automobilových dinosaurů“, se podívejte do galerie.
Češi znají soupeře pro předkolo i případné čtvrtfinále. Slováci mají lehčí cestu
Česká hokejová reprezentace nastoupí v úterním předkole hokejového turnaje mužů v olympijském Miláně proti Dánsku v 16:40.