Tiger King se vrací a sokyně Joe Exotica už kvůli tomu podala na Netflix žalobu

Plynovod Jamal, kterým teče ruský plyn přes Polsko do Německa, nadále pracuje v obráceném režimu. Plyn tak tímto plynovodem teče ze západu na východ. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý provozovatel plynovodní sítě Gascade. V tomto režimu zřejmě zůstane plynovod nejméně do čtvrtka.

Průtok plynu do Německa se na měřící stanici v německé obci Mallnow zastavil v sobotu ráno a stále nebyl obnoven, uvedla agentura Reuters. Mallnow leží na polských hranicích.

Ceny plynu pro evropský trh se dnes zvyšují. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v prosinci vykazovala dopoledne růst o více než pět procenta na 71,35 eura (přes 1800 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to data pro virtuální obchodní uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu.

Cena plynu ale zůstává hluboko pod maximem ze začátku října, kdy poprvé překonala 160 eur za MWh. Proti loňsku, kdy se pohybovala jen kolem 15 eur za MWh, je ale nadále výrazně vyšší.