Z Marsu posílalo snímky míst, kam člověk nikdy nevkročil. Teď ale vozítko Perseverance nefotí. Začalo to stovkou sekund ticha na palubě. Když inženýři dostali vozítko z nouzového režimu, v datech na ně čekala druhá špatná zpráva. Potíže má přitom NASA i vysoko nad Marsem.
Začalo to 30. října, když se hlavní vysílačka Perseverance zapnula jako každý jiný den. Každých pár sekund má palubnímu počítači vyslat krátký signál. Inženýři mu říkají „srdeční tep“. Tentokrát se však vysílačka neozvala.
„Hlavní počítač vozítka tomuto signálu neustále naslouchá. Pokaždé, když ho zachytí, vynuluje počítadlo,“ vysvětlil vedoucí projektu Perseverance Steven Lee. Když signál vynechal pětadvacetkrát za sebou, počítač zasáhl. Mlčící vysílačku vypnul, přepnul na záložní a uvedl vozítko do nouzového režimu. V něm zůstávají v chodu jen nezbytné systémy.
Záloha se ozvala, jenže příliš slabě
Z nouzového režimu se inženýrům podařilo vozítko dostat. Pak si ale prohlédli údaje z paluby. Záložní vysílačka vysílala jen asi s polovinou očekávaného výkonu. NASA proto obě dočasně odstavila.
Pro Perseverance se tím zavřela nejrychlejší cesta, jak dostat snímky a výsledky měření z Marsu na Zemi. Běžně je předává sondám na oběžné dráze, které je pošlou dál. Teď se vozítko přes vlastní anténu hlásí přímo na Zemi. Spojení je ale o tolik pomalejší, že přednost dostaly údaje potřebné k vypátrání závady. Vědecká měření stojí a kamery proto zatím žádné nové snímky nepořizují.
Inženýři se nejdřív pokusí zprovoznit záložní vysílačku, pak přijde na řadu hlavní. Podle čtvrtečního oznámení NASA je však vozítko stabilní a tým doufá, že se k průzkumu vrátí ještě do konce listopadu.
Není to jediný problém
Zatímco Perseverance čekalo na další pokyny, do nouzového režimu přešla i sonda Mars Odyssey. Důvod byl však jiný. Zastavil se jeden ze setrvačníků, díky nimž se sonda dokáže natočit třeba tak, aby na její solární panely dopadalo světlo. Původně měla čtyři. První vypověděl službu už v roce 2013. Teď jí spolehlivě fungují dva, potřebuje ale alespoň tři.
Sondu dokážou natočit i malé motory. Každý takový manévr ale stojí palivo, kterého po čtvrtstoletí ve vesmíru mnoho nezbývá. Pokud by orientaci sondy musely obstarat samotné motory, zásoby by podle prvního odhadu vystačily jen na měsíc až dva.
Při jedné ze zkoušek se porouchaný setrvačník na povel ze Země přece jen pohnul. Další testy mají ukázat, jestli se na něj dá znovu spolehnout. „Cílem je, aby se Odyssey po dokončení testů a analýz v posledním listopadovém týdnu vrátila k vědecké práci a přenosu dat,“ uvedla NASA.
Šlo by o další kapitolu rekordně dlouhé mise. Původní mise Odyssey měla trvat něco přes dva a půl roku. Letos v říjnu sonda završila na oběžné dráze Marsu pětadvacátý rok.
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