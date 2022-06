Chybějí sezonní pracovníci, maliny proto sbírají roboti. Kilo zvládnou za hodinu

Až si zákazníci v britských supermarketech koupí maliny, mohou hádat, jestli je sbíral člověk - anebo Krakenovi podobný "čtyřruký" robot. Do prodeje už totiž zamířily první plody sbírané pravděpodobně prvním komerčním robotem na světě, který je schopný poradit si s tvrdým oříškem v podobě jemné mechaniky potřebné na sbírání měkkého, drobného ovoce.

Dva roboti, které vyvinula společnost Fieldwork Robotics, sklízejí maliny nepřetržitě z keříků rostoucích v tunelových řádcích na poli poblíž Odemiry v jihozápadním Portugalsku, napsal zpravodajský server The Guardian.

Farmu provozuje společnost Summer Berry Company, která sídlí nedaleko Chichesteru v západním Sussexu a je předním dodavatelem britských supermarketů včetně M&S, Ocado, Tesco, Sainsbury's a Waitrose.

Roboti začínají být využíváni v souvislosti s nedostatkem sezonních pracovníků v celé Evropě. Britská vláda v prosinci uvedla, že v letošním roce vydá 30 tisíc šestiměsíčních pracovních víz pro sezonní zaměstnance do zahradnické a pěstitelské branže; ale profesní organizace British Summer Fruits chce dalších 10 tisíc.

Roboti, jejichž vývoj stál dva miliony liber (asi 58 milionů korun), jsou vysocí 180 centimetrů a každý z nich je vybavený čtyřmi plastovými rameny vytištěnými na 3D tiskárně, která současně sbírají maliny. Ty patří mezi jedny z nejnáročnějších plodů pro robotický sběr, protože jsou měkčí než jiné bobuloviny a rostou na vysokých keřích v různé výšce.

Když se první verze robota před třemi lety zkoušela v Británii, měl jedno rameno, které se opatrně přibližovalo k plodům a trvalo mu celou minutu, než utrhlo a uložilo bobuli do krabičky. Od té doby byla zcela přepracována jak jeho senzorová technologie, tak ramena, aby se snížily prostoje a zkrátila doba sklizně.

"Ve vývoji našich sklízecích robotů děláme skutečné pokroky," řekl Rui Andres, výkonný ředitel společnosti Fieldwork. "Maliny jsou velmi citlivé, takže jsme museli vymyslet technologii, která dokáže vyvinout dostatečný tlak na uvolnění plodů ze stopky, aniž by je poškodila. Zároveň jsou naše senzory nyní tak pokročilé, že dokážou určit, zda je ovoce připraveno ke sklizni, anebo ne, což znamená, že se sklízí jenom to, co se dá prodat," dodal.

Podle jeho slov sklízejí roboti kilogram ovoce za hodinu a jeho společnost pracuje na zrychlení tempa na více než čtyři kilogramy za hodinu. Cílem firmy je, aby robot denně sklidil 25 tisíc malin, zatímco člověk pracující na osmihodinovou směnu jich sklidí 15 tisíc.

Společnost Fieldwork pronajala roboty společnosti Summer Berry Company a doufá, že do konce roku jich bude v provozu pět. Příští rok by na farmu o rozloze 130 hektarů poblíž Odemiry, kde se mohou maliny sklízet celoročně, mělo přibýt dalších 40 robotů. Firma navíc každý týden dostává žádosti od dalších zemědělců.

Tři čtvrtiny malin sklizených na farmě v Odemiře roboty končí v britských supermarketech, zbytek putuje do maloobchodů po celé Evropě. Britští zemědělci se již dlouho potýkají s nedostatkem sběračů sezonního ovoce, který se ještě zhoršil v důsledku brexitu. Ovšem Británie není sama - i jiné země mají problém sehnat dostatek pracovníků na tuto namáhavou práci.

Mohlo by vás zajímat: V hotelu obsluhuje robot