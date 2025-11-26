VIDEO: Žena v Thajsku se probrala v rakvi, před kremací ji zachránilo klepání

Je to scénář jako z hororu. Pětašedesátiletá žena absolvovala pětisetkilometrovou cestu v zavřené rakvi na korbě auta. Její bratr byl přesvědčený, že zemřela, a chtěl ji nechat zpopelnit. Život jí nakonec zachránila náhoda a přísná pravidla v buddhistickém chrámu. Když totiž mniši odmítli provést obřad bez úmrtního listu, ozvalo se zevnitř truhly tiché klepání.
Příběh začal v severothajské provincii Pchitsanulók, kde žena dlouhodobě žila. Poslední dva roky byla upoutána na lůžko a její zdravotní stav se postupně zhoršoval. Když v neděli přestala reagovat a podle názoru jejího bratra i dýchat, rodina usoudila, že zemřela.
500 kilometrů v rakvi
Bratr se rozhodl splnit její dřívější přání darovat orgány, napsala agentura AP. Bez lékařského potvrzení smrti ji uložil do rakve, naložil na korbu pickupu a vydal se na zhruba 500 kilometrů dlouhou cestu do nemocnice v Bangkoku.
Tam však narazil na realitu. Nemocnice jeho nabídku odmítla přijmout - muž neměl oficiální úmrtní list a převoz těla v takových podmínkách znemožňoval jakékoliv lékařské využití orgánů. Zklamaný bratr se proto rozhodl pro okamžitý pohřeb. Zamířil tedy do chrámu, který je známý tím, že nabízí bezplatné kremace pro chudé.
Záchrana na poslední chvíli
Právě tam ženě byrokracie zachránila život. Zaměstnanci chrámu odmítli provést kremaci bez chybějících dokumentů. Zatímco se ředitel chrámu Pajrat Súdtchúp snažil bratrovi vysvětlit, jak úmrtní list zpětně získat, ozval se z korby auta zvuk.
"Byl jsem trochu překvapený, tak jsem je poprosil, aby rakev otevřeli. Všichni byli v šoku," popsal dramatický moment ředitel chrámu. "Viděl jsem, jak žena mírně otevřela oči a hýbala se. Musela klepat na bok rakve už nějakou dobu."
Chrám následně na svém facebookovém účtu zveřejnil video, na němž je vidět otevřená rakev na autě a žena, která sice zmateně, ale viditelně pohybuje rukama a hlavou. Přítomní muži jí okamžitě podali vodu a zajistili převoz do nejbližší nemocnice, kde se zotavuje. Vedení chrámu se navíc rozhodlo, že ženě uhradí veškeré léčebné výlohy.
Zdroj: AP