Těžce zraněný muž uvázl na dva dny v jeskyni. Po uzdravení se přidal k záchranářům

Osmatřicetiletý Brit George Linnane v listopadu na dlouhých 54 hodin uvázl v jeskyni Ogof Ffynnon Ddu na jihu Walesu. Záchranáři, kteří vážně zraněného muže vyprošťovali, připustili, že takhle dlouhou operaci ještě nezažili. Po svém zotavení se dobrodruh rozhodl, že se přidá k týmu dobrovolníků - s nadějí, že jednou také někomu pomůže.

Trvalo dva dny a šest hodin, než se skoro třem stovkám dobrovolníků podařilo George Linnanea dostat ze zákoutí nejhlubší jeskyně ve Velké Británii. Výpravu do fascinujícího jeskynního systému Ogof Ffynnon Ddu na jihu Walesu osmatřicetiletý inženýr z Bristolu podnikl loni v listopadu. Na rozdíl od zbytku malé skupinky dobrodruhů, která ho doprovázela, se však dostal do ohrožení života.

Během expedice, která měla původně trvat jen šest hodin, spadl, na chvíli ztratil vědomí, a když se probral, zjistil, že se nemůže hýbat. V důsledku pádu si totiž zlomil několik žeber, čelist i ruku, vykloubil si klíční kost, natrhl slezinu, a aby toho nebylo málo, utrpěl ještě pneumotorax, tedy zhroucení plíce. Píše o tom deník The Guardian.

"Po probuzení jsem nejdřív jen křičel a křičel bolestí. Bylo to opravdu zlé a nějakou dobu jsem v myšlenkách balancoval mezi tím, že musím bojovat, abych přežil, a tím, že to stejně nemá cenu," přiznal Linnane. Zatímco se jeden z jeho parťáků vydal přivolat pomoc, druhý se na něj snažil mluvit, aby ho udržel vzhůru.

"Až když jsem zahlédl první záchranáře, převládla u mě definitivně víra, že mám ještě šanci vyváznout," doplnil Linnane. Na pomoc mu přišli dobrovolníci ze všech měst v okolí, kteří nejprve museli slanit do 70 kilometrů dlouhé podzemní sítě, aby zraněného úzkými chodbami protáhli do širšího prostoru, kde mohli roztáhnout stan, v němž se zahřál.

Následně záchranáři muže připoutali k nosítkům a postavili se do dlouhé řady, ve které ho posouvali dál, až se po více než dvou dnech konečně dostal ven. V průběhu operace dělali pravidelné přestávky, aby dobrodruha ošetřili nebo se mezi sebou prostřídali. Když se Linnane ze tmy jeskyně poprvé zase podíval na světlo a zdravotníci ho naložili do sanitky, která ho odvezla do nemocnice, cítil podle svých slov obrovskou úlevu.

Kdo by čekal, že se do podobných dobrodružství po své děsivé zkušenosti už nikdy nepustí, by byl ovšem na omylu. Linnane se totiž po svém uzdravení rozhodl dobrovolníkům odvděčit za úsilí, které věnovali jeho záchraně, a přidat se do jejich řad. Brzy nastoupí do týmu první pomoci pro střední a jižní Wales, s nímž bude asistovat u podobných nehod, jaká potkala jeho samotného.

"Jeskyňářství patří mezi velmi bezpečné sporty. Pokud víte, co děláte, je to stejné jako přecházet přes silnici. Občas se pochopitelně můžete dostat do nesnází, a právě proto jsou tu lidé, kteří vás z nich dostanou. Při prozkoumávání jeskyní nebo potápění jsem sám sebou, sport ke mně neodmyslitelně patří, takže se nemůžu dočkat, až budu zase pod zemí," dodal Linnane.

