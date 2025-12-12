Přeskočit na obsah
Benative
12. 12. Simona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Tetování jako časovaná bomba? Vědci objevili, co inkoust dělá s vaší imunitou

Linda Veselá

To, co má být ozdobou na kůži, nezůstává jen tam. Průlomová mezinárodní studie s účastí českých vědců z Biologického centra AV ČR přišla se znepokojivým zjištěním: pigmenty z tetovacích barev se hromadí v klíčových imunitních buňkách, kde přetrvávají roky.

Průlomová mezinárodní studie s účastí českých vědců z Biologického centra AV ČR přišla se znepokojivým zjištěním: pigmenty z tetovacích barev se hromadí v klíčových imunitních buňkách, kde přetrvávají roky.
Průlomová mezinárodní studie s účastí českých vědců z Biologického centra AV ČR přišla se znepokojivým zjištěním: pigmenty z tetovacích barev se hromadí v klíčových imunitních buňkách, kde přetrvávají roky.Foto: Thinkstock
Reklama

Tetování, které nosí miliony Čechů, nezanechává stopy pouze na kůži, ale také přímo v imunitním systému, zjistili vědci. Běžné tetovací barvy podle nové studie zhoršují imunitní reakce těla a mohou negativně ovlivňovat i účinnost některých druhů očkování.

Inkoust, který se šíří tělem

Výzkum se zaměřil na toxicitu tří nejpoužívanějších barev – černé, červené a zelené – a odhalil zásadní problém. Pigmenty se nejen trvale usazují v kůži, ale rychle po tetování se šíří lymfatickým systémem a hromadí se v mízních uzlinách. Právě zde, v centrech imunitní obrany, barviva přetrvávají celé roky.

Tady vstupují do hry klíčové imunitní buňky – makrofágy. Tyto buňky mají za úkol pohlcovat a odklízet z těla viry, bakterie a toxiny. Pigmenty z tetovacích inkoustů ale rozložit nedokážou. Výsledkem je jejich dlouhodobé poškození a následná buněčná smrt, a to nejvýrazněji v případě nejběžnějších, černých a červených inkoustů.

„Tetovací inkoust není z pohledu imunologie neutrální. Dokáže dlouhodobě měnit prostředí v lymfatických uzlinách, což může být důležité při reakcích na infekce i při očkování,“ upozorňuje Martin Palus z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, který se na studii uveřejněné v prestižním vědeckém časopise PNAS podílel.

Reklama
Reklama

Méně protilátek po očkování

Zjištění vědců naznačují, že pigment dlouhodobě ovlivňuje schopnost imunitního systému účinně reagovat. Experimenty na tetovaných myších ukázaly, že po podání mRNA vakcíny vytvářely zvířata výrazně méně protilátek.

„Důvodem může být to, že část imunitních buněk zůstává dlouhodobě ovlivněna pigmentem, hůře zpracovává antigen a poskytuje slabší signály potřebné pro tvorbu protilátek. Podobně i lidské imunitní buňky vystavené inkoustu reagovaly na antigen méně efektivně,“ vysvětluje Biologické centrum AV.

Vědci, kteří pigment v mízních uzlinách pozorovali ve vzorcích i mnoho let po tetování, upozorňují, že tato zjištění otevírají nové otázky – nejen o bezpečnosti samotného tetování, ale také o možných dopadech na imunitní reakce u lidí s rozsáhlými či mnohačetnými tetováními.

Do rozsáhlého výzkumu se zapojilo dvanáct mezinárodních skupin pod vedením Santiaga F. Gonzálese ze švýcarského Institutu pro výzkum v biomedicíně. Vědci potvrdili, že práce zdaleka nekončí a vztah mezi tetovacími pigmenty, imunitním systémem a potenciálním vlivem na nemoci bude dále detailně zkoumán.

Reklama
Reklama

VIDEO: Tetování a piercing mohou pomoci s traumatem. Fungují i terapeuticky, říká Dudziaková

Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Biologické centrum AV ČR


Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Angela Merkelová k finanční krizi
Angela Merkelová k finanční krizi
Angela Merkelová k finanční krizi

Evropě podle Merkelové hrozí mocenský střet s USA kvůli AI

Evropě hrozí tvrdý mocenský střet se Spojenými státy kvůli umělé inteligenci (AI). V rozhovoru na akci magazínu Stern před tím ve čtvrtek večer varovala někdejší německá kancléřka Angela Merkelová. Deník Bild v pátek připomněl, že americký prezident Donald Trump prohlásil, že celosvětový závod o mocenskou převahu v oblasti umělé inteligence bude mít jen jednoho vítěze.

Německo - Rakousko - policie - hranice - kontrola
Německo - Rakousko - policie - hranice - kontrola
Německo - Rakousko - policie - hranice - kontrola

Rakousko prodlužuje o půl roku kontroly s Českem, ostrahu přenese od pohraničí

Rakousko o šest měsíců prodlouží stávající kontroly na pomezí s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem, postupně ale v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do hloubky pohraničí. Na páteční tiskové konferenci to podle agentury APA prohlásil rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Naposledy prodloužilo Rakousko hraniční kontroly v říjnu, a to od dva měsíce do 15. prosince.

Linda Nosková, tenistka, Petr Vichnar, moderátor
Linda Nosková, tenistka, Petr Vichnar, moderátor
Linda Nosková, tenistka, Petr Vichnar, moderátor

Jsem taková extrémistka, líčí Nosková. Po výpravě do Afriky chystá další drsnou cestu

Po náročné sezoně ještě pomohla zachránit elitní skupinu pro ženskou reprezentaci a místo dovolené odjela na charitativní cestu, kde pomáhala učit africké děti. Tenistka Linda Nosková ve čtvrtek převzala v rámci ankety OKsystem Zlatý kanár cenu pro nejlepší tenistku sezony. Pak se rozpovídala o tom, co jí africká cesta dala, i jaké má trenérské změny v týmu.

Reklama
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen fire a Multiple Launch Rocket System towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen fire a Multiple Launch Rocket System towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen fire a Multiple Launch Rocket System towards Russian troops near the frontline town of Pokrovsk

ŽIVĚCelý Donbas je ruský, reagovala Moskva na Zelenského zmínku o referendu

Celý Donbas je ruský, řekl zahraničněpolitický poradce Kremlu Juris Ušakov k možnosti, aby se na Ukrajině konalo referendum týkající se možných ukrajinských územních ústupků. Postavení Donbasu, tedy průmyslového regionu na východě Ukrajiny tvořeného Doněckou a Luhanskou oblastí, je nyní zřejmě jedním z hlavních sporných bodů při jednání o možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině.

Reklama
Reklama
Reklama