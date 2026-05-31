Testosteron jako nová mužská posedlost. Co je ještě pravda a co už mýtus?

„Máte málo testosteronu.“ Věta, která dnes stále častěji zaznívá nejen v ordinacích, ale i na sociálních sítích. Únava, ztráta libida, horší soustředění, přibírání tuku nebo pocit, že „už nejste ve své kůži“ - právě tyto potíže mohou být spojené s nízkou hladinou testosteronu. Kolem mužského hormonu se ale zároveň šíří řada polopravd a mýtů. Pojďte se s námi podívat, co je pravda a co nesmysl.
Realita testosteronu bývá výrazně složitější než motivační videa influencerů slibujících návrat energie, svalů a mužnosti. „Pouhá únava nestačí k tomu, aby člověk vyhledal testosteronovou terapii. Obecná únava a malátnost mají mnoho dalších příčin a většina mužů má při krevních testech hladinu testosteronu normální,“ upozorňují odborníci z Harvardovy lékařské školy.
Nedostatek testosteronu má navíc zpravidla plíživý nástup. Není to stav, kdy se člověk jednoho rána probudí a zjistí, že „už nefunguje“. „Muži postupně pozorují zvýšenou únavu, pokles libida, horší regeneraci, zhoršení spánku nebo výkyvy nálad. Často dochází i k úbytku svalové hmoty,“ popisuje lékař Marek Dvořák. Přestože velkou roli také hraje spánek, pohyb, redukce stresu nebo kvalitní výživa, někdy to nestačí.
Kolem testosteronu se často vytváří dojem, že jeho pokles je automatickou součástí stárnutí. Ano, hladiny testosteronu s věkem skutečně klesají - obvykle od třiceti let přibližně o jedno procento ročně.
Jenže podle odborníků nejde o univerzální scénář. Významnou roli totiž nehrají samotné roky, ale zdravotní stav. Obezita, diabetes, chronické záněty nebo nedostatek pohybu mohou pokles testosteronu výrazně urychlit. U zdravých mužů přitom nemusí mít věkem podmíněný pokles hormonů zásadní dopad až do sedmdesátých nebo osmdesátých let života.
Nízký testosteron tak není nevyhnutelný osud každého muže středního věku. Přesto kolem něj vznikl obrovský byznys, který často pracuje se strachem z únavy, stárnutí a ztráty výkonnosti, kolem kterého koluje řada mýtů.
1. Testosteron je totéž co steroidy
Jedním z největších mýtů je představa, že testosteronová terapie znamená totéž co doping kulturistů. Lékaři ale upozorňují, že jde o úplně jiné dávky i cíle léčby. „Hladiny, které pacientům nastavujeme, jsou takové, které už někdy v životě přirozeně měli. Často třeba ve dvaceti letech. Není to nic, co by tělo neznalo,“ vysvětluje Dvořák.
Zatímco kulturisté při dopingu dosahují extrémních hodnot testosteronu, lékařská terapie míří na běžné fyziologické rozmezí. „Kulturisti potřebují řádově desetkrát vyšší hodnoty, než dáváme pacientům. My cílíme kolem hodnot, které jsou pro zdravého muže normální,“ dodává.
2. Terapie je jednorázové řešení
Další rozšířenou představou je, že testosteronová léčba funguje jako krátkodobý restart organismu. Ve skutečnosti ale nejde o kúru, kterou člověk jednou absolvuje a problém zmizí. „Ve chvíli, kdy testosteronovou terapii vysadíte, vracíte se postupně do svého původního stavu. Někdy může tělo krátkodobě spadnout i pod svou normální hladinu, protože vlastní produkce se obnovuje pomaleji,“ popisuje Dvořák.
Podobně varují i odborníci z Harvardovy lékařské školy. „Existuje určitá testosteronová past. Muži se po zahájení léčby cítí lépe, ale potom je těžké terapii ukončit. Tělo během léčby přestává produkovat testosteron.“ Muži pak často cítí výrazný rozdíl ve chvíli, kdy terapii ukončí, protože jejich vlastní produkce testosteronu se zatím nestihla obnovit. Právě proto odborníci zdůrazňují, že rozhodnutí zahájit terapii by nemělo vzniknout po zhlédnutí několika videí na TikToku nebo po konzultaci ve fitness centru.
3. Jde to bez rizik
Přestože dnešní studie uklidnily část obav kolem testosteronu a srdečních onemocnění, nejde o bezrizikovou léčbu. Terapie může například zvýšit počet červených krvinek a zahustit krev. To následně zvyšuje riziko vysokého tlaku, krevních sraženin, infarktu nebo mrtvice. Další komplikací může být zhoršení plodnosti. Také se mohou objevit vedlejší účinky jako zhoršení kvality vlasů nebo akné.
Kolem testosteronové terapie dlouhé roky panovaly obavy, že může zvyšovat riziko infarktu, mrtvice nebo rakoviny prostaty. Novější klinické studie ale přinášejí podstatně klidnější pohled než starší observační výzkumy.
Podle současných dat se u mužů s jasně potvrzeným nedostatkem testosteronu při správně vedené terapii neprokázalo vyšší riziko srdečního infarktu, mrtvice ani větší pravděpodobnost vzniku nové rakoviny prostaty. Lékaři přesto upozorňují, že léčba musí probíhat pod pravidelným dohledem specialistů a s průběžnou kontrolou zdravotního stavu.
4. Elixír mládí
Sociální sítě často vykreslují testosteron jako zázračnou omlazovací kúru. Představa, že několik injekcí vrátí mužům energii, sexuální výkonnost i psychickou odolnost dvacetiletého člověka, je ale podle lékařů zavádějící. „Testosteronová terapie není fontána mládí,“ říkají odborníci z Harvardovy lékařské školy. Neexistuje důkaz, že by léčba prodlužovala život, chránila před nemocemi srdce nebo zlepšovala paměť a mentální výkon.
Podobně je to i se sexualitou. Pokud je problém například v erektilní dysfunkci, samotný testosteron nemusí situaci vyřešit. „Může zvýšit sexuální apetit, ale nemusí automaticky obnovit schopnost erekce,“ upozorňují odborníci z Harvardu.
5. Testosteron jako testosteron
S rostoucí popularitou testosteronu roste i černý trh. Podle lékařů dnes existují profesionálně vypadající nelegální laboratoře, jejichž produkty jsou téměř nerozeznatelné od originálních přípravků. „Jsou to ampule s etiketami, které vypadají úplně stejně jako legální produkty. Jen nikdo neví, co skutečně obsahují,“ varuje Dvořák. Obsah účinné látky bývá nepředvídatelný a po aplikaci se objevují infekce nebo záněty.
Zdroje: autorský text, Harvard Health Publiching, National Library of Medicine, The Conversation
