Začalo to obyčejným dortem pro dceru, dnes je její dům jednou z nejvoňavějších adres v Česku. Kateřina Woláková ve Velvarech vybudovala perníkové království, ve kterém se teď jede naplno. Perníkoví čerti a Mikulášové, andělové i houpací koníci. Její ručně malované perníčky vypadají jako ilustrace voňavé vánoční knížky, kterou chcete dočíst do posledního drobku.
Na plechu čeká řada upečených čertů, vedle leží Mikuláši a zvonky, které Kateřina Woláková jeden po druhém zdobí zlatem.
V dílně velvarské PerníKáči voní skořice a hřebíček tak intenzivně, že by se vůně dala krájet.
Ve starém domě z roku 1620, kudy se kdysi vcházelo do města a platilo se tu mýto, právě vrcholí perníková sezóna. Málokdo by přitom hádal, že celý tenhle příběh nezačal u vánočního cukroví, ale u obyčejného narozeninového dortu pro dceru.
Zvonky, čert a Mikuláš
„Já to vždycky trošku oddaluju, protože mi přijde škoda, když Vánoce jsou pomalu hned po létě,“ přiznává Kateřina. Vánoční sezona tu naplno začíná na konci října, kdy se začíná péct na zakázku.
Podzimní perníčky v obchodě i na e-shopu vystřídají adventní a vánoční motivy – nejoblíbenější motivy přitom zůstávají roky stejné. „Máme klasické zvonky, ty jsou hodně vypracované, hrajeme si s polevou, někdy s čokoládou, zlatíme je,“ vypočítává.
A pak přijde čas, kdy se v dílně nedělá skoro nic jiného než čerti a Mikuláši. Nic moderního Kateřina nevymýšlí schválně: „Je to fakt klasika. Santy Clause neděláme,“ směje se.
Advent se podepsal i na dezertech – velký úspěch mají tartaletky, hruškovo-pekanové nebo jablečno-oříškové. Novinkou, o kterou je čím dál větší zájem, je i hotové perníkové těsto, které si zákazníci mohou objednat předem.
Na začátku byl jeden dort
Celé tohle perníkové království přitom vyrostlo z jednoho jediného dortu. „Když nejstarší dcera Agáta slavila druhé narozeniny, chtěla jsem jí upéct dort, ale bez fondánu a podobných věcí, které tehdy byly trendy,“ vysvětluje.
Sáhla proto po receptu na perníkový korpus. Dceři je už osmnáct, ale Perníkáčky, perníkové cupcaky s čokoládovým krémem, tu podle stejného receptu pečou dodnes.
Video: Podívejte se na reportáž z velvarské perníkárny – a pak tam vyrazte na výlet taky
Protože všem chutnalo, přišla od kamarádky objednávka na perníkový svatební dort pro dvě stě lidí. „Tam se při podávání rozhostilo ticho a celý ten obrovský dort zmizel během chvíle. A začali mi volat úplně cizí lidi, že chtějí taky,“ popisuje zlomový okamžik.
Dům s příběhem
A tak před dvanácti lety otevřela perníkárnu, ve které peče celoročně. Klasické české perníky Kateřina pod značkou PerníKáča propojila s francouzskou cukrařinou a ochutnat tu můžete i netradiční spojení jako perníkové eclairs.
Perníkářská tradice ve Velvarech sahá až do roku 1555. „Do domu po prvním perníkáři se shodou okolností nastěhovala švagrová,“ říká s úsměvem Kateřina Woláková.
„Když jsme se rozhlíželi, kde zakotvíme, padl nám do oka tenhle dům z roku 1620, který byl zrovna na prodej,“ říká, zatímco nás upozorňuje na nutnost výrazně sehnout hlavu při průchodu do pekárny.
Není perník jako perník
Člověk by řekl, že recept na perník je daná věc. „V základu je to jednoduché, je to jen pět surovin, u nejjednoduššího perníku klidně jen tři,“ vysvětluje Kateřina.
„Zásadní je koření, které můžete kombinovat, jak chcete.“ Zbytek je hra poměru medu, tuku, vajec a mouky: podle toho vyjde perník křupavý, křehký, vláčný, nebo měkký. Pro mouku si Kateřina Woláková jezdí až do mlýna v Bohutíně u Příbrami – blíž prý tak dobrou nesehnala.
Kořením tu rozhodně nešetří, typickou vůni ucítíte dřív, než dojdete ke dveřím. Nejradši má variantu, která připomíná staré perníky vytlačované z forem: krásně měkkou, a přesto s patrným reliéfem. Kakaová srdce dokonce získala ocenění Regionální produkt.
Vánoce jedou ve velkém
Vánoční perníky ale nejsou jen o kráse v obchodě. To hlavní, co perníkárnu v téhle sezoně živí, jsou zakázky pro velké firmy. Dárkové krabičky s mixem pěti šesti chuťových variací perníku, které pak firmy rozdávají zaměstnancům i zákazníkům.
Krabičky si nechává vyrábět na míru s jedním chytrým detailem: okýnkem, aby byl vidět perníček v čele. „Nechali jsme si u nich udělat i vlastní raznici,“ popisuje.
Podobné krabičky, s vánočním motivem nebo malovaným perníčkem v okýnku, putují i běžným zákazníkům přes e-shop, kde slaví velký úspěch.
Rozdíl proti zbytku roku je obrovský – množství zadělaného těsta se přes advent zvedne pětkrát až desetkrát, spotřeba medu dosáhne deseti kil za týden.
Cukroví jako malý obrázek
Vánoce jsou pro Kateřinu i tak trochu souboj. „Je to náročný období. Perníky jsou s Vánocemi spojené, takže je to boj, abych všechno zvládla s dostatkem energie a ještě si je sama užila,“ přiznává. Jinak je ale má odjakživa ráda a snaží se to přenést i na vlastní rodinu.
I když perníky peče celý rok, největší slabost má pro vánoční cukroví, na kterém si s dcerami nefalšovaně dává záležet. „Jsem zvyklá zdobit polevou, takže každý kousek je takový malý obrázek,“ popisuje. Plní ho pravými ořechovými pastami, pistáciovou i pekanovou. „Ale tohle dělám opravdu jen pro nás,“ směje se.
A tak se dům u staré brány o adventu mění v perníkovou chaloupku, ze které voní skořice až na náměstí. Jen místo pohádkové ježibaby tu u pece stojí žena, která celé tohle království kdysi postavila na jednom dortu pro dceru.
Zdroj: autorský rozhovor, pernikaca.cz
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