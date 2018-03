Terminátor Schwarzenegger podstoupil operaci srdce, jeho stav je stabilní, potvrdil mluvčí

před 1 hodinou

Hollywoodský herec, někdejší kulturista a politik Arnold Schwarzenegger podstoupil ve čtvrtek v Los Angeles operaci srdce. Server TMZ informoval, že šlo o akutní operaci a během plánované výměny srdeční chlopně nastaly komplikace. Schwarzeneggerův mluvčí však pro Washington Post pouze uvedl, že absolvoval operaci, akutnost ani komplikace nepotvrdil.

Washington - Rakousko-americký herec, sportovec a politik Arnold Schwarzenegger podstoupil ve čtvrtek několikahodinovou akutní operaci na otevřeném srdci. Informoval o tom server TMZ s odvoláním na zdroje blízké Schwarzeneggerovi. Stav sedmdesátiletého bývalého kalifornského guvernéra je podle nich stabilní.

Schwarzenegger se podle TMZ podrobil v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai výměně srdeční chlopně pomocí katétru. Informaci o operaci potvrdil pro Washington Post i hercův mluvčí Daniel Ketchell. Bližší informace, potvrzující akutnost operace, či údajné komplikace během ní však neuvedl.

Někdejší hvězda akčních filmů, známá mimo jiné ze série o Terminátorovi, už v roce 1997 podstoupila v Mexiku výměnu aortální chlopně. Lékaři to sice nepovažovali za nezbytně nutné, ale Schwarzenegger se pro operaci rozhodl, dokud je ještě mladý, a s ohledem na to, že později by byl zákrok stejně nutný.