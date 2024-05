Terapie krevní plazmou je nenahraditelná pro tisíce pacientů se závažnými a vzácnými

Vzácnými a závažnými onemocněními trpí v České republice stovky tisíc lidí. Mnoha tisícům z nich pomáhá v léčbě terapie z krevní plazmy a často se jedná o léčbu, která je pro tyto pacienty zcela nenahraditelná.

Krevní plazma je klíčem k výrobě léků pro pacienty se závažnými, chronickými a vzácnými onemocněními, ať už se jedná o pacienty s poruchou imunity, srážlivosti krve, onemocněním ledvin a jater, nebo onkologické pacienty, kteří mají málo, nebo dokonce žádné další možnosti léčby. Jejich léčba je tedy na terapii z krevní plazmy zcela závislá. Mezi tyto pacienty patří také třiašedesátiletý Richard, který před třemi lety prodělal agresivní formu rakoviny, během které měl poškozených téměř 98 % kostí v těle.

Krevní plazma a moderní technologie vracejí pacienty do života

Léčba pana Richarda byla úspěšná, ale po podstoupení biologické léčby, několika chemoterapiích a autonomní transplantaci krevních buněk trpí sekundární imunodeficiencí, tedy získanou poruchou imunity. "Býval jsem sportovec, jezdil jsem na motorce, na kole, byl jsem myslivec a trávil jsem hodně času v přírodě. Prvního půl roku po chemoterapii jsem ale nemohl vůbec nic dělat, neměl jsem sílu a kvůli špatné imunitě jsem nemohl ani mezi lidi. Bylo to velmi skličující," vypráví svůj příběh pan Richard, který nyní už rok a půl podstupuje léčbu na základě krevní plazmy a jehož stav se výrazně lepší. "Díky léčbě krevní plazmou, na kterou docházím dvakrát měsíčně, se mohu zase setkávat s přáteli a chodit do lesa, což se pozitivně odráží na mé psychice. Dnes mám velmi dobré hodnoty imunity a moc se těším z toho, že se můj stav zlepšuje. Vděčím za to hlavně dárcům krevní plazmy a moderním technologiím, bez kterých by moje léčba nebyla možná," doplňuje pan Richard.

Dárci plazmy jsou nenahraditelní

Léčivé přípravky z krevní plazmy se používají více než sto let a díky moderním technologiím, které k jejich výrobě využívá společnost Takeda, se stále zdokonalují a mohou pomáhat statisícům pacientů v České republice. Krevní plazma je pro pacienty nenahraditelná, jelikož obsahuje látky nezbytné pro zachování imunity a srážlivosti krve. Získávána je z lidské krve po odstranění červených krvinek a krevních destiček, a pro všechny pacienty se vzácnými a závažnými onemocněními jsou proto dobrovolní dárci krevní plazmy nenahraditelní. Například pro jednoho pacienta s primární imunodeficiencí, tedy vrozenou poruchou imunity, je zapotřebí darování plazmy od 130 dárců, pro jednoho pacienta s alfa-1, což je genetické onemocnění jater a ledvin, je zapotřebí 900 odběrů plazmy a pro jednoho pacienta s hemofilií, poruchou srážlivosti krve, je potřebných až 1 200 odběrů plazmy. Cesta krevní plazmy od těchto dárců k pacientům pak může trvat až 12 měsíců.

C-ANPROM/CZ/CORP/0047