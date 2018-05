Tepelné čerpadlo na novostavbě krok za krokem

Každý, kdo udělá životní rozhodnutí a začne stavět dům, musí nutně řešit i způsob jeho vytápění. Je to velmi důležité rozhodnutí, s jehož důsledky budeme žít velmi dlouho. Proto je potřeba mu věnovat patřičnou pozornost.

První krok - projekt

Když se rozhodneme postavit dům, je to vždy začátek "Churchillovského období". Krev, pot a slzy nás budou provázet po mnoho příštích měsíců. Vymyslíme si, jak by měl náš vysněný dům vypadat. A také kde by měl stát. Pak přijdeme na to, že ideální místo neexistuje (v centru velkoměsta prostě není rybník a les - a naopak), a že na vysněný dům nemáme peníze. Takže začínáme znovu. S vědomím, že bez kompromisů to nepůjde. Hledáme pozemek a smlouváme s majitelem. Zjišťujeme, jaké inženýrské sítě oželíme a na jakých prostě musíme trvat. Již podruhé tedy jdeme za projektantem a pouštíme se do toho "na ostro".

Topení

A pak přijde "ten" moment a projektant se zeptá - "a jak tam vlastně chcete topit?". A nechce se spokojit s odpovědí - "to se potom vyřeší". Úkol zní jasně. Chceme topit levně, pohodlně, spolehlivě. Variant se nabízí bezpočet, ale jedno řešení už dnes zazní prakticky vždy. Tepelné čerpadlo. Všechny naše požadavky na moderní vytápění splňuje, rozhodnutí je tedy jasné. Chceme ho.

Výběr tepelného čerpadla

Velmi důležitá fáze celého procesu instalace tepelného čerpadla je jeho výběr. Velmi zjednodušeně lze říci, že zakázku přidělíme společnosti, která umí všechny části instalace. Obecně nás seznámí s úskalími, které na nás při výběru čekají. Zjistí naše potřeby. Navrhne správný výkon. Pak navrhne funkční řešení a vysvětlí nám, proč toto řešení vypadá právě takto. Pokud máme jakýkoli dotaz, rychle a kompetentně nám odpoví. Umožní nám prohlídku sídla firmy. Jsme totiž opatrní a nechceme takto drahé zařízení koupit od firmy, která za dva roky nemusí existovat. Z takové návštěvy také můžeme odhadnout, jak se o nás tato společnost bude starat nejen v době, kdy je tepelné čerpadlo v záruce, ale i dlouho poté. Správně navržený systém vytápění tepelným čerpadlem bude topit 20 a více let. A po celou tuto dobu se chceme cítit jako "zákazníci".

Příprava

Vybráno tedy máme. Jak dál? Před montáží tepelného čerpadla je zapotřebí připravit některé technologie, které jsme do našeho domu vybrali. Dohodneme se s instalatéry, jestli budou připravovat i otopnou soustavu - tedy podlahové teplovodní topení, nebo radiátory. Většinou to tak je. Pokud ne, měla by tyto práce umět zajistit firma, která bude montovat tepelné čerpadlo. To samé platí pro elektroinstalace a rozvody datových kabelů. Dobré tepelné čerpadlo je připojené k internetu, kvůli jeho ovládání a především kvůli automatické dálkové diagnostice. Jako podklady pro tyto práce slouží "dokumentace pro přípravu instalace tepelného čerpadla". Takovou dokumentaci bychom měli mít již před zahájením stavby, nejdéle však po dokončení hrubé stavby. Nemůžeme se tak dostat do situace, kdy jsou hotové rozvody elektřiny, před domem stojí silo s omítkovou směsí a my narychlo připravujeme elektroinstalaci pro tepelné čerpadlo. V horším případě to totiž nestihneme a nové omítky opět rozkopeme. Rovněž je zapotřebí vědět, jestli bude venkovní jednotka tepelného čerpadla umístěna hned za zdí technické místnosti. Pokud ne, musí se propojovací vedení mezi venkovní a vnitřní jednotkou položit s předstihem. Tedy v době, kdy se pokládají smyčky podlahového topení. Toto vedení se pak zalije do podlahy. Pokud bude vést propojovací vedení pouze "přes zeď", nemusíme si s tímto dělat starosti. V technické místnosti nám přiznané vedení nevadí.

Po zalití a vyzrání podlah nás čeká "vystrojení technické místnosti", neboli napojení vnitřní jednotky tepelného čerpadla na otopnou soustavu a případně bojler. Opět máme na výběr. Podle schématu (musí být součástí "dokumentace") toto zvládne každý topenář. Nebo tuto práci můžeme svěřit firmě, která bude instalovat samotné tepelné čerpadlo.

Pak již zbývá dokončit přípravu vybudováním betonového základu pod venkovní jednotku (opět podle dokumentace) a zajištění prostupu/ů pro propojovací vedení.

Instalace

Samotná montáž trvá podle druhu tepelného čerpadla od dvou do osmi hodin. V případě, že chceme tepelným čerpadlem ohřívat vodu v bazénu, ovládat venkovní rolety, nebo zalévat zahradu (ano, i toto a mnoho dalšího umí regulace dobrého tepelného čerpadla zajistit), bude samozřejmě trvat instalace déle. Vždy však platí, že montéři firmy jsou její vizitka. Odpovídají na dotazy a odpovídají na ně srozumitelně a ochotně. Uklízí po sobě obalové materiály. Zanechají po sobě vždy 100% výsledek bez jakéhokoli kompromisu. A hlavně svojí práci udělat umí. A také nás umí dobře proškolit v obsluze tepelného čerpadla.

Co tedy říci závěrem?

Tepelné čerpadlo je velmi levný, spolehlivý a pohodlný způsob vytápění. A nový dům si zaslouží tu nejlepší technologii. Ano, spousta řemeslníků z různých oborů nás bude přesvědčovat, že zrovna na jejich předmětech podnikání se nesmí šetřit. Ale u "tepla domova" to opravdu platí dvojnásob. Způsob vytápění se totiž změní jen velmi těžko, a pokud to vůbec lze, tak pouze za cenu obrovských nákladů.

Ať Vám tedy tepelné čerpadlo dlouho a levně topí!

Za tým AC Heating

Tomáš Kosa