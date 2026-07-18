Tenhle retro kvíz probudí nostalgii. Kolik letních hitů poznáte podle textu?

Některé z písniček vás možná vrátí do dětství, jiné připomenou letní prázdniny, cesty autem, tábory nebo večery u táboráku. Jsou to hity, které neodmyslitelně patří k létu a jejichž refrény si mnoho lidí pamatuje dodnes. Poznáte je podle krátkého úryvku textu? Vyzkoušejte si náš kvíz.
Pamatujete si, co hrálo z autorádia cestou na dovolenou, z tranzistoráku na koupališti nebo z reproduktorů na letních tanečních zábavách? Některé z těchto písní se staly symbolem prázdnin a dodnes stačí pár slov z textu a člověk si je začne pobrukovat.
V našem kvízu vás nečekají první tóny ani melodie, ale jen krátké úryvky textů. Potkáte se v něm s největšími jmény české populární hudby.
Nechybí Karel Gott, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Jiří Schelinger, Iveta Bartošová ani Michal Tučný. Poznáte jejich slavné letní hity jen podle několika slov z textu?
Zdroje: sPísničkou, Spotify
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