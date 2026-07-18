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Magazín

Tenhle retro kvíz probudí nostalgii. Kolik letních hitů poznáte podle textu?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Některé z písniček vás možná vrátí do dětství, jiné připomenou letní prázdniny, cesty autem, tábory nebo večery u táboráku. Jsou to hity, které neodmyslitelně patří k létu a jejichž refrény si mnoho lidí pamatuje dodnes. Poznáte je podle krátkého úryvku textu? Vyzkoušejte si náš kvíz.

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Pamatujete si, co hrálo z autorádia cestou na dovolenou, z tranzistoráku na koupališti nebo z reproduktorů na letních tanečních zábavách? Některé z těchto písní se staly symbolem prázdnin a dodnes stačí pár slov z textu a člověk si je začne pobrukovat.

V našem kvízu vás nečekají první tóny ani melodie, ale jen krátké úryvky textů. Potkáte se v něm s největšími jmény české populární hudby.

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Nechybí Karel Gott, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Jiří Schelinger, Iveta Bartošová ani Michal Tučný. Poznáte jejich slavné letní hity jen podle několika slov z textu?

Zdroje: sPísničkou, Spotify

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Americké letectvo v posledním týdnu opakovaně útočí na íránské území, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách. Spojené státy tvrdí, že cílem úderů je ničit íránské vojenské kapacity, a to hlavně takové, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Foto je ilustrační.
Americké letectvo v posledním týdnu opakovaně útočí na íránské území, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách. Spojené státy tvrdí, že cílem úderů je ničit íránské vojenské kapacity, a to hlavně takové, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Foto je ilustrační.

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Ruský bombardér Tupolev Tu-95.
Ruský bombardér Tupolev Tu-95.
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