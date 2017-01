Zemřel Gorden Kaye, herci ze slavného seriálu Haló, haló! bylo 75 let

před 1 hodinou

Ve věku 75 let zemřel Gorden Kaye, kterého v 80. letech proslavil komediální seriál televize BBC Haló, haló!. Herec zemřel v domácí péči v pondělí ráno. Kaye se objevil ve všech 84 epizodách slavného sitcomu zasazeného do období druhé světové války a zahrál si i jednu z vedlejších rolí v kultovním filmu režiséra Terryho Gilliama Brazil. Kaye se narodil 7. dubna 1941 v Huddersfieldu a jako mladý se věnoval ragby. Pracoval v nemocničním rádiu, kde dokonce dělal rozhovor s The Beatles. Popularitu mu přinesla až role majitele kavárny Reného v sitcomu Haló, haló!.

autor: Kultura