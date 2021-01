Zemřel František Filip. Režisérovi Chalupářů nebo Cirkusu Humberto bylo 90 let

Na střední Ukrajině vybuchl páteřní plynovod, jímž se mimo jiné přepravuje do Evropy ruský plyn. V sobotu o tom informoval operátor ukrajinské plynovodní soustavy. Podle něj havárie může způsobit dočasné výpadky dodávek v přilehlém okolí, tranzit plynu do Evropy však neohrozí. Událost si patrně nevyžádala oběti na životech. Co bylo příčinou výbuchu, je dosud předmětem vyšetřování.

Ukrajinská média zveřejnila snímek obří ohnivé koule, která se údajně vytvořila u města Lubny na místě přerušeného magistrálního plynovodu vedoucího z ruského Urengoje přes Pomary do Užhorodu na západní Ukrajině.

Na místo havárie dorazilo 40 hasičů, jimž se podařilo dostat oheň pod kontrolu, uvedla televize 112.