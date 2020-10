Ze soutěže Pevnost Boyard zmizí tygři, slibují producenti. Trvat to ale může 17 let

Oblíbená francouzská televizní soutěž Pevnost Boyard přijde v budoucnu o jeden ze svých symbolů. Zmizí z ní tygři, kteří hlídají poklad, informoval list Le Parisien. Natáčet bez těchto šelem chce ale produkční společnost až poté, co ty současné odejdou do "zvířecího důchodu". To by přitom mohlo trvat i 17 let.

Pořadatelé soutěže, která se od roku 1990 natáčí v prostorách pevnosti z počátku 19. století, se rozhodli, že tygry, kteří kvůli vysokému věku odejdou "na penzi", už nebudou nahrazovat. Podle producentky Alexie Larocheové-Joubertové rozhodnutí padlo poté, co nedávno na odpočinek poslali patnáctiletého tygra Kaliho. Kdy přesně se šelmy přestanou jako hlídači pokladu v televizní soutěži objevovat, zatím ale není jasné. Nádvoří pevnosti u západního pobřeží Francie nyní při natáčení obývají dvě pruhované šelmy - Kashemir a Tosca. Prvnímu ze svěřenců krotitelky Félindry jsou tři a druhému devět let. «Fort Boyard»: les tigres retraités ne seront plus remplacés

➡️ https://t.co/9jWIc2AOrq pic.twitter.com/VFcHywszj7 — Le Parisien (@le_Parisien) October 6, 2020 "Závisí to i na jejich celkovém fyzickém stavu, známe tygry a lvy, kteří jsou stále v dobré kondici i ve 20 letech," uvedla produkční Larocheová-Joubertová. Bez tygrů se tak nakonec bude možná natáčet poprvé až za 17 let. Minulý týden francouzská ministryně životního prostředí Barbara Pompiliová oznámila, že chystá nařízení o ochraně zvířat, které by mělo postupně zakázat vystoupení cvičených divokých zvířat v kočovných cirkusech nebo rozmnožování delfínů a kosatek v zajetí. Produkční populární soutěže listu Le Parisien řekla, že k rozhodnutí vzdát se tygrů v Pevnosti Boyard dospěli již před zveřejněním tohoto plánu. Video: Našel se Benjamin, poslední tasmánský tygr na světě. Sledujte jeho unikátní záběry z roku 1936 0:21 Našel se Benjamin, poslední tasmánský tygr na světě. Sledujte jeho unikátní záběry z roku 1936 | Video: NFSA - National Film and Sound Archive of Australia