Z Top Gearu odchází herec Matt LeBlanc. Nahradí ho komik a hráč kriketu

Oblíbená motoristická show Top Gear opět vymění sestavu moderátorů. Britská televizní stanice BBC potvrdila, že amerického herce Matta LeBlanca známého ze seriálu Přátelé v roce 2019 nahradí bavič Paddy McGuinness a bývalý kriketový hráč Freddie Flintoff. Poslední sérii s LeBlancem BBC odvysílá na začátku příštího roku. Ve stejné době začne natáčet první díly s obměněným týmem.

LeBlanc v show účinkoval po boku novináře a závodníka Chrise Harrise a Roryho Reida, který se nyní přesune do pořadu Extra Gear, zatímco Harris v relaci zůstane ve společnosti dvojice nováčků. "Oba dva jsou přirození baviči a jejich uličnictví určitě posune pořad o další úroveň výš," pochvaloval si Harris podle deníku The Guardian výběr nové posily.

Stejnou radost má z angažmá v Top Gear i bavič McGuinness. "To, že mi BBC nabídla takovou příležitost, vnímám jako obrovskou poctu. Top Gear jsem hltal už jako malý kluk, vím, že má po celém světě oddanou základnu vášnivých fanoušků a sám se považuji za jednoho z nich," svěřil se listu The Guardian.

Nadšenými slovy nešetřil ani sportovec Flintoff. "Málokdy se vám poštěstí říct, že budete dělat práci snů, ale mě teď přesně taková čeká. Vždycky jsem byl velký nadšenec do aut, takže se moc těším, až se přidám k týmu Top Gear," uvedl.

Hvězda seriálu Přátelé LeBlanc spolumoderovala Top Gear od roku 2016. V letošním roce se ale americký herec rozhodl v pořadu skončit, protože pro něj angažmá bylo příliš náročné a neměl kvůli němu čas na svou rodinu a kamarády.

Diváci Top Gear ho v show naposledy uvidí na začátku roku 2019, kdy bude BBC vysílat poslední sérii, v níž účinkuje. Ve stejné době začne britská televizní stanice natáčet první díly s novým složením Harris, McGuinness a Flintoff.

