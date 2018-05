Tohle je česká zlatá mládež. V nové reality show se vydá mezi bezdomovce i uprchlíky

před 43 minutami

Zlatá mládež - trailer | Video: Česká televize | 00:30

Nová řada reality show Zlatá mládež, kterou uvede Česká televize ve středu večer, představí pětici nových aktérů, mezi nimiž jsou i mediálně známá jména – raperka Sharlota nebo youtuber MikeJePán. V pořadu vystoupí ze své komfortní zóny a dostanou se například mezi bezdomovce nebo si vyzkouší práci řezníků. Zástupci zlaté mládeže se vypraví i po tzv. balkánské cestě za hranice EU, setkají se s nelegálními migranty a přespí v jednom z nejchudších slumů světa. „Osobní zkušenost je nejlepším způsobem, jak si udělat názor na svět. Jakákoliv zkušenost se do nás zapisuje. Nemusí to mít bezprostřední dopad, ale věřím, že se to projeví třeba někdy v budoucnu,“ říká režisér Richard Komárek.

autor: Magazín | před 43 minutami