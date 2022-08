Film o Marilyn dráždí "skandální" nepřístupností. Do kin by se nejspíš nedostal

Film Blonde o životě americké herečky Marilyn Monroe v produkci Netflixu bude mít na streamovací platformě premiéru na konci letošního září. Kvůli sexuálním scénám ale jako historicky první snímek Netflixu získal od Americké filmové asociace hodnocení NC-17 - čili nejpřísnější rating, jaký může film v americké kinematografii dostat. Režisér ale i přesto odmítá nekompromisní záběry odstranit.

Knižní předlohou pro snímek Blonde (česky Blodýnka) je román americké spisovatelky Joyce Carol Oatesové z roku 2000. Australský režisér Andrew Dominik tak filmem předkládá silně beletrizovanou verzi života americké legendy a nabízí v něm drsný a nekompromisní pohled na její život.

Snímek, v němž se v hlavní roli představí herečka Ana de Armasová, se natáčel v roce 2019 a původně se jeho premiéra očekávala už na rok 2021. Netflix ji ale posléze bez uvedení důvodu odložil až na letošní září. Jak později pro server Screen Daily naznačil i samotný režisér, streamovací platforma tehdy nesouhlasila s některými extrémnějšími scénami a požadovala jejich přepracování, aby se vyhnula právě nechvalnému ratingu NC-17.

Dominik v únoru letošního roku potvrdil, že na požadavky Netflixu se později do filmu zapojila střihačka Jennifer Lameová, která spolupracovala například na akčním thrilleru Tenet. I přesto si ale režisér stál na svém a ve filmu ponechal mnohé drsné záběry. Připustil, že se v něm například objevuje scéna se znásilněním, kterou převzal z knižní předlohy.

Rating NC-17, jehož označení se objevuje i v závěru traileru, Dominik označil za "snůšku hloupostí" a považuje ho pouze za znak nekompromisnosti snímku. Ve filmu podle jeho slov nehodlá nic měnit.

"Je to náročný film. Pokud se divákům nelíbí, je to do háje jejich problém. Film nemíří k všeobecnému přijetí. Je to film o Marilyn Monroe s ratingem NC-17. To je ale to, co chcete, ne? Já chci jít a vidět NC-17 verzi příběhu o Marilyn Monroe," uvedl pro Screen Daily a dodal, že je Netflixu vděčný za jeho spolupráci.

Sexualita nebo násilí

Americká filmová asociace (MPA) využívá k hodnocení vhodnosti filmů vytvořených ve Spojených státech několikastupňový žebříček. Udělení nejpřísnějšího ratingu NC-17 znamená, že film obsahuje velmi výrazné projevy sexuality, násilí, hrubé mluvy nebo nahoty a nesmí ho vůbec navštívit nezletilí. Jeho získání tak výrazně omezuje vyhlídky snímku na uvedení na trh a jeho promítání v kinech.

V posledních letech získalo tento rating, který je spojován zejména s pornografickými díly, jen několik amerických snímků. Kvůli obavám z jejich nevýdělečnosti takové filmy v Hollywoodu již téměř nevznikají. Hodnocením NC-17 se například může "chlubit" horor Tapes from the Underground nebo mysteriózní drama Killing Eva Braun.

Pro Netflix je ale nejpřísnější přístupnost mnohem méně škodlivé než pro tradiční filmová studia a může mít na výdělečnost filmu jen malý dopad, upozorňuje server Polygon. Již v minulosti streamovací platforma uvedla erotické drama Love v režii Gaspara Noého, které se na Netflixu stalo hitem.