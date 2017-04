Osmá série bude děsivá a rychlá, slibuje producent Živých mrtvých. Negan vyhlásil Rickovi válku

před 12 minutami

Producent zombie seriálu Živí mrtví slibuje, že osmá série bude mít rychlejší spád. Sedmá řada se potýkala s klesající sledovaností, stále se však jedná o velmi populární seriál, jehož nové díly se budou vysílat na podzim. Hlavní postava jménem Rick se chystá do boje s Neganem. *Článek obsahuje spoilery*

Americká televize AMC odvysílala v neděli večer poslední díl sedmé řady zombie seriálu Živí mrtví (The Walking Dead). Osmá série bude mít rychlejší tempo, slibují tvůrci. .

Scott Glimpse, výkonný producent, v rozhovoru pro server IndieWire komentoval závěr řady a nastínil, co hrdiny čeká.

Upozorňujeme, že článek obsahuje spoilery.

Na konci sedmé série zemřela jedna z hlavních postav, a to Sasha, která dobrovolně spolkla smrtící pilulku. Proměnila se tak v zombie a zaútočila na Negana, který terorizuje skupinu přeživších kolem Ricka.

"Glenn a Abraham neměli na výběr a bylo to náhlé a náhodné, toto je však postava, která se rozhodla zemřít, než aby byla zneužita. Udělala, co mohla, aby zachránila své přátele a rodinu. Není to radostné, ale je v tom něco krásného," komentoval producent smrt Sashy.

Pro některé fanoušky se však nejednalo o nečekaný skon, protože médii proběhla informace, že představitelka postavy Sonequa Martin-Greenová byla obsazena do nového seriálu Star Trek: Discovery. "Byl bych raději, kdyby nikdo o její nové práci nevěděl, kdyby lidé sledovali seriál bez těchto vnějších meta článků," svěřil se producent.

Válka se blíží

Skupina Ricka je v posledním díle zrazena Mrchožrouty, kteří tajně uzavřeli dohodu s Neganem. Zoufalou situaci však zachrání posily z Království a Hilltopu. Znepřátelené komunity si vyhlásí válku.

Producent v rozhovoru uvedl, že sedmá série se více zabývala příběhy jednotlivých postav: "Chtěli jsme si to užívat, protože jsme věděli, že až dojdeme k tomu zvratu v příběhu, vyprávění bude rychlejší." Dodal, že osmá série bude mít rychlejší tempo.

A v jakém rozpoložení bude Rick v osmé sérii? "Na začátku sedmé série řekl Neganovi, že ho zabije. Všechno v prvním díle Ricka zdrtilo (smrt jeho přátel Abrahama a Glenna, pozn. red.). Jeho cesta v první půlce řady spočívala v tom, aby se z toho dostal a byl schopen bojovat. Zabít Negana vidí jako morální povinnost. Bude se soustředit na to, aby Zachránce (Saviors) porazil a vrátil světu férovost," popsal producent.

Natáčení osmé série by mělo začít v květnu, na obrazovky se nové díly dostanou na podzim. Řada bude mít celkem 16 dílů. "Myslím, že to bude velké a zároveň děsivé. A myslím to z hloubi mé cynické duše," shrnul Andrew Lincoln, představitel Ricka.

autor: Marie Dostálová

