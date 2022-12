Na Štědrý den nejvíce uspělo Tajemství staré bambitky 2. Vidělo ho 2,5 milionu diváků

Nejsledovanějším televizním pořadem byla na Štědrý den pohádka České televize Tajemství staré bambitky 2. Vidělo ji téměř 2,5 milionu diváků starších 15 let. Je to 60 procent všech lidí, kteří měli po 19:00 zapnutou televizi. Sledovanost tak byla nepatrně nižší než u loňské premiérové pohádky Jak si nevzít princeznu. Vyplývá to z dat České televize.

Z deseti prvních příček sledovanosti patřilo devět pořadům České televize. Na druhém místě byla pohádka Anděl Páně 2, kterou od 20:40 vidělo zhruba 1,7 milionu diváků, což byl čtyřicetiprocentní podíl sledovanosti. Třetí byl film Pelíšky s 1,3 milionu diváků a podílem 50 procent. Česká televize vysílala komedii Jiřího Hřebejka po 22:00. "Pohádka Tajemství staré bambitky 2 zaujala nejvíce také dětské diváky, sledovalo ji 281 tisíc dětí ve věku čtyři až 12 let, s podílem na publiku 70 procenta," uvedla mluvčí České televize Karolína Blinková. Související Českým pohádkám chybí přesah. Všichni se tu bojí a mlčí jako Karel Gott, říká Klus Tradici vánočních pohádek drží Česká televize 29 let. Pohádkové filmy mají zejména o Vánocích vysokou televizní sledovanost. Od roku 1993, kdy měl televizní premiéru film Sedmero krkavců, přináší televize divákům novou pohádku pravidelně každý rok. Přes milion diváků se letos na Štědrý den dostaly i pořady na čtvrtém až osmém místě žebříčku, všechno jsou to pohádky. Podle údajů serveru Mediaguru skončily čtvrté Tři oříšky pro Popelku. Je to jediný pořad z nejlepší desítky, který nevysílala Česká televize. V hlavním večerním čase jej viděli diváci TV Nova. Na pátém místě je Lotrando a Zubejda, na šestém Peklo s princeznou, následují Princezna a půl království a Dvanáct měsíčků. Pohádky Nesmrtelná teta na devátém místě a O princezně Jasněnce a létajícím ševci na desátém místě se už přes milion diváků nedostaly. Mezi večerními pořady ostatních televizí byla nejúspěšnější komedie Sám doma, kterou si po 20:00 pustilo na Primě 505 tisíc lidí, což představovalo podíl zhruba 12 procent. Romantickou komedii Láska nebeská vidělo na Nově 332 tisíc lidí, znamenalo to podíl asi 12,5 procenta.