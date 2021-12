Na Štědrý den byla nejsledovanější premiéra pohádky. Následovala Popelka a Pelíšky

Nejsledovanějším televizním pořadem byla na Štědrý den premiéra pohádky České televize Jak si nevzít princeznu. Vidělo ji více než 2,63 milionu diváků starších 15 let. Je to 62 procent všech lidí, kteří měli po 19:00 zapnutou televizi. Sledovanost tak byla zhruba stejná jako u loňské premiérové pohádky O vánoční hvězdě. Vyplývá to z dat České televize.

Všech deset prvních příček sledovanosti patřilo na Štědrý den pořadům České televize. Na druhém místě skončily Tři oříšky pro Popelku, které od 20:30 vidělo 2,3 milionu diváků, což představovalo podíl téměř 54 procent. Třetí byl film Pelíšky s 1,8 milionu diváků a podílem 52,5 procenta. ČT vysílala Hřebejkovu komedii od 22:00. Související Jak si nevzít nic k srdci. Štědrovečerní pohádka cestuje časem, modernější ale není 25 fotografií Další pořady už na milion diváků nedosáhly. Pohádku Honza málem králem, která skončila čtvrtá, sledovalo podle údajů serveru Mediaguru 989 tisíc diváků. Tři veterány si nenechalo ujít 881 tisíc lidí a pohádku Korunní princ vidělo 833 tisíc lidí. Mezi pořady ostatních televizí byla nejúspěšnější komedie Sám doma, kterou si po 20:00 pustilo na Primě 578 tisíc lidí, což představovalo podíl zhruba 19,5 procenta. Pohádku Tři bratři Jana Svěráka vidělo v hlavním vysílacím čase na Nově 444 tisíc diváků. Znamenalo to podíl přibližně 14 procent. Romantickou komedii Láska nebeská pak na Nově zhlédlo 323 tisíc lidí.