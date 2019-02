před 4 hodinami

Stovky lidí se v pondělí večer přišly podívat na protagonisty úspěšného seriálu Most!, jehož poslední díl se vysílal i v mostecké hospodě Severka. Na autogramiádu do hospody mezi paneláky přijela delegace v čele se scenáristou Petrem Kolečkem. Potlesk si vysloužil představitel Čočkina Vladimír Škultéty, Erika Stárková, která ztvárnila Dášu, Michal Isteník, jenž hraje majitele hospody Edu, a další. A aplaudovalo se i na sociálních sítích, podívejte se.