Jan Hřebejk natáčí pro HBO druhou řadu komedie Až po uši. Vrací se Geislerová, Polívková i Havelka

před 20 minutami

Seriál, který vychází z izraelské předlohy When Shall We Kiss, se bude odehrávat hlavně v Praze a Krkonoších a objeví se v něm hlavní postavy z první řady. Novými hereckými posilami v druhé řadě budou Stanislav Majer, František Němec či Zuzana Šulajová.

Televizní stanice HBO začala natáčet druhou řadu romantického seriálu Až po uši. Režie se stejně jako v první sérii ujal Jan Hřebejk, za kamerou bude opět Asen Šopov.

V příběhu, který se bude odehrávat převážně v Praze a Krkonoších, se diváci znovu setkají s herci Aňou Geislerovou, Jiřím Havelkou, Jitkou Čvančarovou, Annou Polívkovou, Radkem Holubem, Lenkou Krobotovou či Hynkem Čermákem. Nové postavy ztvárnili Stanislav Majer, František Němec, Zuzana Šulajová nebo Taťjana Medvecká.

"Celkem je naplánováno 57 natáčecích dní. Příběh se odehrává převážně v Praze a Krkonoších," dodala mluvčí společnosti HBO Europe Pavla Brožková.

Seriál Až po uši vychází z izraelského formátu When Shall We Kiss. Většina klíčových zápletek, včetně milostných trojúhelníků, zůstala v první sérii zachována nebo byla upravena tak, aby odpovídala českým reáliím.

Hřebejk už dříve řekl, že od romanticky založených projektů se ten jeho liší především větší mírou nadsázky i autenticity a taky přesnějšími a vtipnějšími dialogy.

autor: ČTK