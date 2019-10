Co se dělo před Daenerys? HBO natočí seriál o událostech, jež předcházely Hře o trůny

Kabelová televize HBO chce navázat na globální úspěch své televizní adaptace populární fantasy ságy Hra o trůny. Divákům proto nabídne desetidílný seriál o událostech, které jejímu ději předcházely.

Řada s názvem House of Dragon (Rod draka) bude vycházet z knihy Oheň a krev amerického spisovatele George Raymonda Richarda Martina. Oznámil to programový šéf HBO Casey Bloys při prezentaci streamovací služby HBO Max, která má být uvedena do provozu v květnu 2020.

Děj chystané řady bude o tři století předcházet události původního seriálu a bude se soustředit na rod Targaryenů. Ten ve Hře o trůny, která skončila letos v květnu osmou řadou, zosobňovala královna Daenerys, v podání Emilie Clarkeové, se svými draky.

HBO zároveň odmítla komentovat zprávy, že upustila od jiného příběhu, který se měl odehrávat dokonce tisíc let před dějem Hry o trůny. Podle agentury AP byl už k zavržené řadě natočen v Severním Irsku natočen pilotní díl, v němž hraje Naomi Wattsová.

Seriál Hra o trůny vznikl na motivy Martinovy série románů nazvané Píseň ledu a ohně. Letos získal počtvrté americkou televizní cenu Emmy v kategorii nejlepší dramatický seriál.

Obsazení nové řady a to, kdy ji budou moci diváci začít sledovat, HBO neprozradila.

Video: Ukázka ze závěrečné řady seriálu Hra o trůny