"Tekutá smrt" mohla v Česku zabít 150 tisíc lidí. Kvůli lidské blbosti, říkají tvůrci filmu Metanol

před 59 minutami

"Jeden panák - oslepnete, dva - zemřete." Tak zní podtitul dvoudílného televizního filmu Metanol. Nechvalně známou metanolovou aféru, která vypukla v září 2012, zpracovaly scenáristka a novinářka Lenka Szántó a režisérka Tereza Kopáčová. "Film Metanol je metaforou, která ukazuje, co se stane, když jediným měřítkem našeho úspěchu jsou peníze, což se nám tak trochu stalo," říká režisérka. První díl vysílá Česká televize v neděli 22.dubna.

V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby - 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září 2012 vypukla tzv. metanolová aféra, přezdívaná také "Tekutá smrt".

"Film Metanol je zpráva o nás. Jací jsme, jak čelíme zlu, jak jsme schopni hájit nebo ohýbat spravedlnost, jak jsme schopni přijmout odpovědnost za to, co děláme," říká kreativní producent filmu Michal Reitler.

V pondělí promítl štáb České televize dvoudílný snímek na Zlínsku lidem, kterých se aféra bezprostředně dotýkala.

"Je to oblast, kde se celá aféra rozhořela, kde se bezprostředně potkávali zločinci s oběťmi a policisty. Potřebovali jsme si ověřit u tohoto nejpřísnějšího publika, že si snímek fakticky obhájíme," zdůrazňuje Reitler. "Obstáli jsme a oddechli jsme si," dodává.

Metanolová aféra je stále velmi živá, tvůrci museli proto velmi citlivě nakládat s fakty. Zatímco u pachatelů a vyšetřovatelů se snažili být co nejpřesnější a nejvěrnější, v případě obětí a jejich rodin naopak některé detaily úmyslně pozměnili, aby dotyční nebyli tak snadno identifikovatelní.

Film Metanol v České televizi 1. díl - Tekutá smrt (neděle 22. dubna 20.15 hodin)

Ruda dělá ve firmě na výrobu ostřikovačů a hrozí mu vyhazov. O to víc potřebuje zaujmout kšeftaře Malotu nápadem,, jak rekordně srazit cneu lihové směsi, kterou pod rukou prodají. Uklíázečka Iveta má trable s mámou. Levný alkohol ze stánku za rohem jim nabízí chvilkovou úlevu od každodenních problémů.



2. díl - 10 000 litrů (neděle 29. dubna 20.15 hodin)

Kapitán Hálek si potrpí na svůj klid, ale je pověřen vyšetřováním kauzy s největším počtem obětí a obviněných od roku 1989. Jak rychle dokážou s drsným kolegou Zakopalem najít vraha v podobě 10 000 litrů otrávené směsi, aby konečně přestali umírat lidé? Zdroj: Česká televize

"O obětích jsme měli hodně načteno, jejich příběhy jsme znali, s některými jsme i mluvili. Nechtěli jsme se někomu rýpat v ráně a vozit se na jejich tragédii," vysvětluje scenáristka Lenka Szántó.

Ta sesbírala dva velké pytle rešerší a z nich pak rok pracně skládala celou složitou mozaiku příběhu. "A já byla ta, která jí většinu nasbíraného materiálu musela vyhodit a to, co zbylo, ještě zjednodušit, aby se v tom divák orientoval," říká režisérka Tereza Kopáčová. "Ta kauza je totiž opravdu velmi spletitá a počet obviněných a obětí neskutečně velký. Nemohli jsme tam dát příběhy všech."

Szántó kvůli maximální přesnosti konzultovala všechna fakta s policisty a vyšetřovateli.

"Když jsem jim poprvé volala, do spolupráce se jim moc nechtělo a doufali, že mi dvakrát třikrát řeknou, že nemají čas, a vše vyšumí. Nakonec se mi je ale podařilo přesvědčit, často nám přidali detail, který by člověka nenapadl, ale byl velmi cenný. Když pak film viděli, podali mi ruku, pogratulovali a říkali, že by to i mohlo pomoci," vypráví scenáristka.

Štáb nakonec za tři roky natáčení navázal s vyšetřovateli přátelské vztahy. "Vasilovi Fridrichovi, jenž hraje vyšetřovatele Hálka, dokonce nabízeli, že by měl jít pracovat k nim, jak mu to jde. A naopak ve Zlíně pravému vyšetřovateli gratulovali, jak to pěkně ve filmu zahrál, protože si jsou s Vasilem velmi podobní," usmívá se režisérka Tereza Kopáčová.

Lenka Szantó si během metanolové aféry a její následné rekonstrukce pro Českou televizi prošla několika fázemi. Když kauza na podzim 2012 vypukla, obávala se, že to někdo udělal schválně. "Bála jsem se, že by v naší zemi byla taková zrůda, která by zavinila smrt tolika lidí ze svého rozhodnutí a v klidu to pozorovala. Že se nakonec ukázalo, že to způsobila hloupost a hamižnost, je sice úleva jen částečná, ale přeci jen úleva," říká.

Ostatně ve filmu hlavní míchač Ruda Fulín nepůsobí jako "zločinec od pohledu", ale spíše jako "normální soused odvedle a táta od rodiny". Jeho představitel David Máj ho charkterizuje slovy "milující manžel a otec, hlavní míchač, vrah a blb". Na základě rychlé informace, že otrava metanolem se léčí požitím etanolu (lihu), vymyslí, že by se dala připravit a výhodně prodat levná směs, když by se smíchal metanol s etanolem půl na půl - účinky se pak přece vynulují, domníval se.

"Tenhle muž nikomu nechtěl ublížit, dělal to z vlastní hlouposti a kvůli penězům. Mnohem víc mě šokovali dva distributoři, kteří už věděli, že mají na skladě alkohol s metanolem, který zabíjí. Proběhla celá aféra i s tragickými důsledky, a když skončila prohibice, sehnali si falešné dokumenty o původu lihu a falešné kolky a hodlali alkohol prodat do maloobchodní sítě. To je věc, kterou tedy nedám," líčí Szántó.

Kreativní producent Michal Reitler vidí na celé tragické události i jedno velké pozitivum - zcela bezprecedentně tehdy totiž spojila policii, média i politiky. "Ta věc byla tak živelná a nevídaná a natolik zasáhla všechny tyto složky, že začaly spolupracovat. Rázem to nějak šlo. Všichni si uvědomovali, jak je situace vážná a kolik lidských životů by to ještě mohlo stát. Jak zazní v druhém díle, ta směs mohla zabít Olomouc s Jihlavou dohromady, nějakých 158 000 lidí."

Dvoudílný snímek také vzdává hold vyšetřovatelům, kteří na začátku nevěděli nic a během rekordně krátké doby a díky svému buldočímu stylu a mnoha bezesným nocím dokázali zabránit nejhoršímu.

V poslední době prošlo televizí či biografy hned několik zfilmovaných živých kauz. Ostatně v metanolové kauze, jak upozorňuje Lenka Szántó, není ještě pravomocně odsouzena severomoravská větev případu. Filmové ztvárnění vždy vnese do společnosti nějaké emoce a napětí. "Už s tím mám zkušenosti z Případů 1. oddělení. Znejistí obhájci a znejistí odsouzení. Tím, že jde kauza ven a dostane nějakou interpretaci, může nějakým způsobem ovlivnit klima kolem celého případu," říká producent Michal Reitler.

Návštěva scenáristky a režisérky na Zlínsku a obhlídka autentických míst prý byla bedlivě sledována. "Věděli o našich obhlídkách úplně všechno. Nás to vůbec nenapadlo, takže jsme neměli žádné krytí a jezdili jsme v takovém tom bílém autě s nápisem 'Česká televize Ostrava'," usmívá se Lenka Szántó.

Terezu Kopáčovou dle jejích slov šokovalo, jak velká byla v tomto případě lidská blbost a pro jak malý zisk se to vše stalo. Tvůrci proto chápou své dílo také jako určité memento pro českou společnost.

"Film Metanol je metaforou, která ukazuje, co se stane, když jediným měřítkem našeho úspěchu jsou peníze, což se nám tak trochu stalo. Často nemáme jiné ideály. A když v nás nic jiného nebude, mohou se stát takto hrozné věci," uzavírá režisérka.

Video: Alkohol je riziková komodita, motivace podvádět je obrovská, tvrdí náměstkyně Hornochová