Bývala obávanou fitness trenérkou, leukémie ji dostala na dno. Jitka se bolestivě vydrápala zpět

Bývala obávanou trenérkou ve fitness centru, leukémie z ní udělala trosku. Zachránili ji dárce, přátelé, optimismus, síla a vůle. | Video: Česká televize | 00:20

Dokument České televize Druhý život Jitky K. vypráví příběh sportovně založené mladé ženy, které nepříznivá diagnóza akutní leukémie radikálně změnila život ze dne na den. Osobní zpověď nese i touhu pomoci a podpořit pacienty a jejich rodiny, kterým také tato nemoc vstoupila do života. "Tenhle příběh nabízí šťastný konec, tak si lidé mohou říct: ‚Ona to vydržela a zvládla, tak já zatnu zuby a také vydržím!‘" říká docent Pavel Žák, přednosta hematologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Dokument České televize Druhý život Jitky K. začíná slovy: "Jmenuji se Jitka. Můj život byl plný sportu, kamarádů a radosti. Přestěhovala jsem se do Prahy, kde jsem tvrdě makala jako trenérka ve fitness. Psalo se o mně v novinách, potkávala jsem zajímavé lidi. Ani ve snu by mě nenapadlo, co mě zmůže potkat."

Po úvodních slovech se začne před divákem roztáčet spirála událostí, které vytrhly Jitku Košínovou z jejího "prvního" bezstarostného života a vrhly ji do toho "druhého". Do života po překonání akutní leukemie.

Místo v prestižním pražském fitness centru se na dlouhé měsíce ocitla ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

"Pravidelný pohyb a dobrá fyzická kondice bohužel nesnižují výskyt akutních leukemií. Důležitým faktorem mimo jiné je správná životospráva a minimální expozice toxických látek a záření," říká docent Pavel Žák, přednosta IV. interní hematologické kliniky v Hradci Králové a člen správní rady Nadačního fondu Východočeské hematologie. Ten Jitčin případ od začátku sledoval a byl jedním ze strůjců dokumentu.

Díky každodenní dřině však přece jen někdejší osobní fitness trenérka získala do rukou důležitý trumf.

"Její fyzická zdatnost pak pomohla při léčbě, která je nesmírně náročná a pacienty vyčerpává. Když ona měla tu rezervu a fyzickou sílu, je možné ji léčit náročnějšími, ale o to účinnějšími postupy, které by netrénovaný člověk obtížně snášel," vysvětluje Žák.

Jak chemoterapie, tak příprava před transplantací kostní dřeně, kdy pacienti dostávají vysoké dávky cytostatik, znamená pro všechny obrovskou zátěž. Laicky řečeno, záleží na tom, "kolik toho kdo snese".

V dokumentu režiséra Vojtěcha Kopeckého projdeme s hlavní protagonistkou všechny zásadní momenty uplynulých více než tří let. Od prvotních chybně diagnostikovaných obtíží přes absolutní vyčerpání, stanovení diagnózy akutní leukemie, nástup do nemocnice, chemoterapii, hubnutí, ztrátu vlasů, bolesti, nalezení vhodného dárce kostní dřeně a netrpělivě očekávanou transplantaci.

Vše začalo úpornou nehojící se vyrážkou, bolestí v krku a zvýšenou teplotou.

"Akutní leukémie se většinou projevuje třemi příznaky - infekcí, únavou a krvácením. U Jitky se projevila i vyrážka, což je méně častý příznak, ale také se to stává.

Dokument vypráví nejen o strastech na cestě k uzdravení, ale i nesmírně důležité podpoře blízkých i zcela neznámých lidí, kterým její osud nebyl lhostejný. Jitka jako známá lektorka ve fitness centru měla široký okruh přátel, který ji v nejtěžších chvílích neopustil. Více jak osmdesátka z nich vstoupila kvůli ní do Českého národního registru kostní dřeně. Svou zásluhu na tom má i jeden z Jitčiných kamarádů Jiří Chum, známý moderátor Radiožurnálu, který se postaral o náležitou propagaci a popularizaci.

"Byla to naprosto úžasná akce ze dvou důvodů. Jednak je to obrovská morální podpora pro paní Jitku, která vidí, že za ní stojí osmdesát lidí, připravených jí pomoci. A pak je tu i další hledisko - významné rozšíření registru, které pomůže i dalším nemocným," říká docent Žák.

Nikdo z přátel totiž nakonec nemohl být vhodným dárcem pro Jitku, nicméně může později pomoci jiným smrtelně nemocným lidem. To ostatně bývá nejčastější scénář. Lékařům se naštěstí podařilo získat vhodného dárce z registru.

Jak tato statečná žena ve snímku říká, uzdravení bere jako dar, který musí nějak splatit.

Jednou z mnoha akcí, kterou po vyléčení s přáteli pořádá, je charitativní pochod na podporu Nadačního fondu východočeské hematologie. Účastní se ho lidé před transplantací i po ní a jejich přátelé. Scéna boří mýty, že leukémie udělá z pacientů doživotní trosky. "Výstup na Sněžku není hazardem. Jdou ti, kteří mohou. Jiní jdou jen část cesty nebo přijedou na společné místo srazu, setkají se a popřejí si pěkný den," popisuje přednosta hematologie.

Každoroční krkonošský výšlap má i jednoho nekorunovaného vítěze - Marka, jenž na nejvyšší českou horu vylezl nejen po transplantaci kostní dřeně, ale zároveň rok po transplantaci srdce, které mu poškodila chemoterapie a další komplikace spojené s léčbou akutní leukémie.

"Takových úžasných pacientů jako Jitka máme víc, ale ona je z prostředí Prahy a je napojená na kamarády, kteří umí udělat podobné akce, proto se stala velkým tahounem," pochvaluje si docent Žák.

Dokument líčí proceduru, kterou si pacient projde, zcela bez příkras. "Myslím, že to je dobře, ukázat, čím si skutečně ti lidé projdou. Je to dobré pro další pacienty i pro jejich okolí, které si jinak neumí představit, co všechno to obnáší. Navíc tenhle příběh nabízí šťastný konec, tak si lidé mohou říct: ‚Ona to vydržela a zvládla, tak já zatnu zuby a také vydržím!‘"

Šťastný konec podobných příběhů je relativní, bohužel se často vyskytuje tzv. "relaps", neboli návrat choroby, nejčastěji rok až dva po transplantaci. "Je to velice nepříjemný Damoklův meč, jenž visí nad hlavami pacientů. Musí se s tím psychicky srovnat a naučit se žít s tímto vědomím," říká přednosta královéhradecké IV. interní hematologické kliniky v Hradci Králové. Jak dodává, Jitka už má zdárně za sebou tři roky, takže šance na úplné uzdravení je u ní veliká.

"Může to potkat kohokoli. Chci všem pomoct najít sílu a motivaci k návratu do zdravého života," shrnuje Jitka Košínová poselství filmu, který ČT2 uvede v úterý 14. března ve 21.05 hod. V průběhu vysílání mohou diváci posílat DMS Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Roste počet pacientů, kteří dárce potřebují, dříve jsme transplantovali maximálně do 40 let věku, dnes jsou běžní pacienti, kterým je 60 let. | Video: DVTV | 14:45

autor: Zuzana Hronová