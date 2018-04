Otec živitel a matka pečovatelka? Klasické rozdělení rolí je pryč, říká režisérka série Čtyři v tom

před 37 minutami

Čtvrtá řada oblíbeného dokumentárního seriálu Čtyři v tom názorně ukazuje, jak role otce během těhotenství i po porodu nabývá na důležitosti. Dva ze čtyř otců dokonce odešli na mateřskou dovolenou místo manželky.

Česká televize přišla se čtvrtou řadou docusoap Čtyři v tom, v níž se tvůrci primárně zaměřili na roli otců. Ta je totiž čím dál výraznější a významnější. Nejenže jsou tátové zcela běžně u porodu, ale čím dál více jich také odchází na mateřskou dovolenou.

První řadu dokumentární série začala televize vysílat v roce 2013. Od té doby se stala fenoménem.

"Těhotenství a porod je něco, co se děje skoro každému. Každý to zažil či byl u toho, ať již jako přímý aktér, nebo to prožíval s někým z rodiny. Proto si myslím že porody a mateřství budou na věky věků zajímavé," domnívá se režisérka letošního pokračování Ivana Pauerová Miloševičová.

Její mužští hrdinové hráli během sledovaných fází těhotenství, porodu a mateřské dovolené významnou roli, ačkoliv se jich ještě netýkala nově uzákoněná týdenní otcovská dovolená. U dvou ze čtyř párů totiž odešli na mateřskou dovolenou právě tatínkové. Oba ze stejných důvodů - partnerka vydělávala výrazně více.

Martin, manžel vysoce postavené manažerky v automobilovém průmyslu, už dokonce na mateřské byl - s dvouletým synem Dominikem. S dcerkou ho nyní čeká to samé.

"Martin má nesmírně cílevědomou manželku-manažerku, která mateřskou velmi pečlivě naplánovala, podobně jako plánuje pracovní projekty. Několik týdnů pobývali s miminkem doma oba a Martin se vše naučil. Lenka má na všechno pečlivý jízdní řád, aplikuje zkrátka své organizační pracovní schopnosti i doma v soukromí. Martin měl tedy vše jasné, sepsané a naučené," popisuje režisérka.

Čtyři v tom očima režisérky Nejdojemnější moment "Kontrola malého Kubíka, který měl podezření na vážné vrozené onemocnění. Více se diváci dozvědí ve čtvrtém dílu."



Nejkomičtější moment "Tak to byly asi všechny situace, kdy jsme natáčeli pět dětí Květy a Jirky. Zvláště pak záběry, kdy se měly všichni najednou podívat do kamery. To vyžadovalo takřka nadpozemské schopnosti."

Mateřskou si poprvé vyzkoušel i Jakub, jehož manželku Andreu dobře živí internetový prodej oblečení.

"Kuba základní rodičovské povinnosti odkoukal od Andrey, která už měla Agátu. A jeho schopnosti jsou také dané tím, že Kuba je velmi cílevědomý a ctižádostivý sportovec, který chce být nejlepší a vše zkrátka ‚dát‘. Takže chce zvládnout i mateřskou," přibližuje Ivana Pauerová.

Podle ní se kromě rolí v rodině mění i to, jak tyto odlišné modely přijímá okolí. Během natáčení se prý setkali výhradně s pochopením. "Nicméně pořád trochu jemně převažuje, že matka, když nechá dítě doma, je více odsuzována než otec, který s ním zůstane na rodičovské dovolené. Ten je naopak vnímán jako kladný hrdina, který to dokázal," dodává.

Příjemně ji překvapila také flexibilita zaměstnavatelů a to, jak vycházejí rodičům vstříc. "Třeba v automobilovém průmyslu na Chomutovsku, kde jsme natáčeli s Martinem a Lenkou, mají nadstav, aby se mohlo pracovat na tři směny a vyhovovalo to jak těm, kdo se musí dopoledne starat o dítě, tak těm, kteří ho naopak musí brzy odpoledne vyzvednout," líčí režisérka.

Vybrané páry potvrzují i další trendy současných rodin - dva jsou rozvedené a znovu sezdané, dva tvoří již starší rodiče. Ivana Pauerová Miloševičová si přesto nemyslí, že by to znamenalo konec někdejší klasické rodiny.

"Nemyslím si, že by končil klasický model rodiny jen kvůli tomu, že je větší rozvodovost. Jen mají lidé větší svobodu hledat to ‚filmové štěstí‘. Mají nějaká okoukaná očekávání a také více prostředků a času, aby hledali i napodruhé a napotřetí to stejné, podobně jako v našem dokumentu poněkolikáté hledala Květa a našla svého Jirku," myslí si. "Popřípadě jsou manželé z rozvedených rodin, takže je to pro ně už stereotypní záležitost," upřesňuje.

Více peněz a více možností vede i k tomu, že mladé páry stále déle odkládají založení rodiny. "To je třeba případ Lenky a Martina, kteří dlouho cestovali a budovali kariéru a v podstatě jen náhodou se jim narodil Dominik. Jinak chtěli odletět na delší dobu do Austrálie," vypráví režisérka.

Jediným "klasickým" párem tak zůstávají Zuzana a Jan. Jejich ctění tradic ještě podtrhuje, že bydlí v jihomoravském Kyjově, kde jsou dodnes živé, a nadto se tu oba aktivně věnují folkloru. Do něho hned také zapojí prvorozenou Zuzanku.

Hranice, kde končí role matky a začíná role otce, se podle režisérky stále mění a stírají. Jasné nastavení otec živitel a matka pečovatelka je také pryč.

"Jedním záměrem nové řady je vzdát určitou poctu tatínkům. Těhotenství, porod a kojení jsou samozřejmě velmi důležité, ale otcové mají jinak padesátiprocentní roli a je dobré si přiznat, že to není jen někdo, kdo to celé tak nějak přečká. Traduje se, že když se dítě narodí, potřebuje hlavně matku, což ale nefunguje jako pravidlo. Je to spíše o souhře obou rodičů," uzavírá Ivana Pauerová Miloševičová.