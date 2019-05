Začíná souboj o nástupce Hry o trůny. Tohle jsou největší kandidáti na televizní hity

Po osmi sériích a osmi letech skončil jeden velký televizní fenomén. A začíná souboj: co může Hru o trůny nahradit? Přinášíme přehled těch nejambicióznějších kandidátů.

Ač bylo přijetí poslední sezóny Hry o trůny přinejmenším rozpačité, stále trhalo rekordy ve sledovanosti, každý díl zhlédlo zhruba 44 milionů diváků. Úspěch seriálu umožnil tvůrcům stále navyšovat rozpočet a poslední díly podle spekulací stály každý zhruba 15 milionů dolarů.

Jednotlivé televize či streamovací služby se teď předhánějí, na co diváky nalákají. Podobně jako s Hrou o trůny přitom spoléhají na díla podle známých předloh. Netflix vsadil na drsného Zaklínače, Amazon na Pána prstenů, Showtime na televizní verzi videoherního trháku Halo, Apple na slavnou Asimovovou ságu Nadace a Hulu na Divoké karty, jinou sérii knih od G. R. R. Martina (autora Hry o trůny).

A pozadu pochopitelně nechce zůstat ani HBO: kromě prequelů Hry o trůny plánuje komiksový seriál Watchmen.

Právě ten by měl mít premiéru nejdříve, již letos na podzim. Adaptace jednoho z nejoblíbenějších komiksů všech dob láká sama o sobě, naděje však vzbuzuje i personální obsazení projektu: stojí za ním Damon Lindelof, tvůrce Ztracených či Pozůstalých, a v hlavních rolích se objeví Regina Kingová, Jeremy Irons či Jean Smartová.

Následovat by měl v prosinci Zaklínač (ač podle některých spekulací přijde až v roce 2020). Netflix bere seriál podle proslulých románů polského spisovatele Andrzeje Sapkowského jako svůj stěžejní projekt, i proto mu zřejmě neváhal přidělit štědrý rozpočet, do nějž se vejde i luxusní honorář pro Henryho Cavilla v hlavní roli (podle Variety bere 400 tisíc dolarů za každou epizodu). Především hardcore fanoušci jsou zatím vůči projektu skeptičtí, právě i kvůli obsazení Cavilla, ovšem Netflix je údajně se seriálem spokojený a na přelomu letošního a příštího roku by se mělo rozjet natáčení nové řady.

"Je důležité, aby se povedla první řada a našlo si to fanoušky," říká slovenský kaskadér a herec Vladimír Furdík, který pomáhá v seriálu připravovat bojové scény (přečtěte si náš článek o jeho kariéře a roli Nočního krále ve Hře o trůny). "A také aby to Henry dokázal prodat. Někteří lidé říkají, že je na to moc mladý. Ale on je připravený, bojové scény mu jdou velmi dobře."

Pokusů převést na plátno ikonického Master Chiefa ze série Halo už bylo více, ale věhlasná jména jako Neill Blomkamp či Peter Jackson neuspěla. Chytilo se až televizní zpracování bez větších hvězd (hlavní roli dostal Kanaďan Pablo Schreiber), ovšem pro stanici Showtime by mělo jít o dosud nejambicióznější projekt.

Pořádně šlápnout chce do své streamovací služby Prime Video také Amazon. I proto utratil 250 milionů dolarů jen za licenci na Pána prstenů, samotný seriál by ho mohl vyjít až na miliardu (tedy přes 23 miliard korun). Odehrávat se má před příběhem Froda a spol., podílejí se na něm tvůrci Star Treku a venku by mohl být možná v roce 2021.

A co zmiňované prequely Hry o trůny od HBO? V plánu jich je pět, přičemž jeden už se vyrábí a hlavní roli v něm bude mít Naomi Wattsová. Odehrávat se má zhruba 10 tisíc let před událostmi z nynější ságy a mohl by ukázat původ Bílých chodců či kořeny rodu Starků.

Ale kdo ví, třeba se objeví ještě nějaký jiný hit. Koneckonců: úvodní díl Hry o trůny se musel přetáčet a málem vůbec nešel do vysílání. Tehdy někdo jen těžko tušil, jaké šílenství nakonec seriál způsobí. Vlažné reakce na poslední díly na tom sotva něco nezmění.

Podívejte se, jak zestárli herci ve Hře o trůny: