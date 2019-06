Autor komisaře Montalbana měl zástavu srdce, leží ve vážném stavu v nemocnici

Třiadevadesátiletý italský spisovatel a režisér Andrea Camilleri, tvůrce komisaře Montalbana, byl v pondělí ráno kvůli srdeční zástavě přijat na resuscitační oddělení nemocnice v Římě, informoval deník La Repubblica. Jeho stav je vážný. Nemocnice Santo Spirito (svatého Ducha) poskytne ještě dnes zprávu o stavu pacienta.

Camilleri pochází ze Sicílie, narodil se v přístavním městě Porto Empedocle. Proslavily ho zejména detektivky, jejichž hlavní postavou je Salvo Montalbano, policejní komisař ve malém fiktivním městě Vigata na Sicílii.

Montalbanovým barvitým příběhům věnoval autor třicet knih, první z nich vyšla v roce 1994. Seriál Komisař Montalbano sledují Italové už 20 let a uvedla ho i Česká televize. Camilleri má za sebou stovky děl, kterých se po celém světě prodalo 30 milionů výtisků. Detektivky, jimž vévodí Montalbano, byly přeloženy do třiceti jazyků. Dvě z nich - Hliněný pes a Tvar vody - také do češtiny.

Camilleri je Siciliánem do morku kostí a ve svých knihách mísí sicilský dialekt s italštinou. Svůj první román publikoval, když mu bylo 57 let, ale proslavil se až po sedmdesátce. Má za sebou dlouhou kariéru divadelního, rozhlasového a televizního režiséra.