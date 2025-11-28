Teleskop Swift padá k Zemi. Zachránit ho může riskantní manévr, jaký tu ještě nebyl

Vědecká observatoř Swift, která studuje gama záblesky, kvůli zesílené sluneční aktivitě za několik posledních let ztrácí výšku rychleji, než se očekávalo. Z původních 600 kilometrů klesla už na 400, v nízké výšce ji navíc brzdí i zbytky pozemské atmosféry. Protože nemá vlastní motory, klesá čím dál rychleji a bez zásahu by do konce příštího roku shořela v atmosféře. Tomu chce NASA zabránit, náhrada za observatoř totiž v tuto chvíli neexistuje.
Teleskop Swift
Observatoř Neil Gehrels Swift, kterou NASA vypustila v roce 2004, studuje záblesky gama záření a další kosmické objekty a jevy. Disponuje třemi multivlnovými dalekohledy, které shromažďují data ve viditelném, ultrafialovém, rentgenovém a gama záření. Díky tomu se dokáže velmi rychle "přesunout" k nově detekovanému záblesku a sledovat ho v reálném čase. Má mimořádný vědecký význam, přispěla k pochopení původu gamma záblesků, studiu černých děr, neutronových hvězd a dalších rychlých, energetických jevů ve vesmíru. Jméno nese po astrofyzikovi Neilu Gehrelsovi.
NASA se proto rozhodla, že Swift využije jako příležitost k demonstraci kosmického servisování a zkusí observatoř zachránit přímo na oběžné dráze. Vsadila na rychlé, levné a inovativní řešení ze soukromého sektoru a vybrala si společnost Katalyst Space Technologies. Její soukromá sonda pomocí tří robotických paží zachytí stárnoucí teleskop a vynese ho zpět na bezpečnou oběžnou dráhu do původní výšky 600 kilometrů.
Úkol to ale nebude jednoduchý, protože observatoř NASA nebyla navržena k údržbě. Společnost Katalyst pečlivě studovala staré fotografie sondy Swift z předstartovních fází a vše konzultovala s týmy z NASA. "V zákulisí probíhá spousta opravdu zábavné detektivní práce, abychom zjistili, které body na kosmické lodi můžeme skutečně zachytit," řekl Kieran Wilson, viceprezident pro technologie ve společnosti Katalyst.
Mise je časově mimořádně napjatá, odstartuje totiž pouhých osm měsíců od uzavření kontraktu. "Vzhledem k tomu, jak rychle se oběžná dráha observatoře Swift zmenšuje, svádíme závod s časem, ale využitím komerčních technologií, které jsou již ve vývoji, se této výzvě postavíme čelem," řekl Shawn Domagal-Goldman, úřadující ředitel divize astrofyziky v ústředí NASA.
"Tato odvážná mise také prokáže naši schopnost přejít od konceptu k realizaci za méně než rok - schopnost rychlé reakce, která je důležitá pro naši budoucnost v kosmonautice, kdy v rámci kampaně Artemis vysíláme lidi zpět na Měsíc, na Mars a ještě dál," doplňuje Nicky Foxová, zástupkyně administrátora Ředitelství vědeckých misí v ústředí NASA ve Washingtonu.
Záchranná akce vyjde NASA na 30 milionů dolarů, pokud ale bude úspěšná, mohla by otevřít cestu k dalším rychlým servisním misím a komerčním zásahům na oběžné dráze.