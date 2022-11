Telemedicína dokáže zlepšit kvalitu života pacientů

AGEL

Společnost AGEL patří v České republice mezi lídry digitalizace a elektronizace zdravotnictví.

Pandemie covidu v uplynulých letech odhalila nutnost digitalizace ve zdravotnictví a s ní spojený rozvoj telemedicíny, na kterou se výrazně zaměřují zdravotnická zařízení skupiny AGEL . "Telemedicínu chápeme jako možnost zlepšit kvalitu života pacientů, snížit vliv stresových situací z pobytu v nemocnici a zlepšit a zjednodušit komunikaci mezi lékařem a pacientem," říká na úvod MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín a a zároveň garant pro elektronizaci a digitalizaci ve skupině AGEL.

Zatímco technologický vývoj posouvá nové trendy ve zdravotnictví do dříve nemyslitelných sfér, jejich plný rozvoj do praxe brzdí neschválený legislativní rámec těchto nových trendů v rámci Novely zákona o zdravotních službách. "Telemedicínské postupy tak nejsou plně reflektovány v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na rok 2023. To znamená, že zdravotnické zařízení, pokud je začne aplikovat do své běžné praxe, nedostane za ně adekvátně zaplaceno. Proto jsou nové postupy reflektující trendy digitalizace v rámci diagnostiky-ošetření stavěny do roviny pilotních, nebo grantových projektů, svým způsobem odkázány na to, až se pro ně najde vhodný model úhrady," přiznává MUDr. Fejfar.

Je přitom neoddiskutovatelným faktem, že digitální trendy vedou k výraznému zvýšení komfortu pacientů, což lze ilustrovat na příkladu péče o diabetiky. "Pouhou aplikací distančního ošetření chronických diabetiků, kteří nemají akutní komplikace v léčbě, by došlo ke snížení čekací doby v čekárně. Spojení s lékařem by proběhlo až ve chvíli, kdy má lékař na daného pacienta opravdu čas. Došlo by tak k minimalizaci kontaktu pacienta se zdravotnickým zařízením, navíc z pohodlí domova. Zároveň by došlo k určitému uvolnění kapacity v ambulantní péči, s vyhrazením většího času a fokusu na pacienty, pro něž je prezenční forma péče nezbytná. Zároveň, díky napojení základní přístrojové techniky a přenosu dat měření, by docházelo k větší validaci dostupných dat," vysvětluje ředitel Nemocnice AGEL Nový Jičín, ve které je již připraven distanční kontakt s diabetickými pacienty zejména z oblasti Vítkova na Opavsku, která spadá pod novojičínskou nemocnici.

Dobrou zkušenost se vzdáleným monitoringem pacientů s cukrovkou mají zdravotníci v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, ve které vzdálené sledování funguje již několik let. "Hlavní výhodou v tomto případě je, že lékař i pacient mohou průběžně reagovat na hodnoty a děje se tak mnohem dříve, než je to u kontroly za několik týdnů. V současné době monitorujeme desítky pacientů, zejména s diabetem 1. typu," konstatuje MUDr. Miroslava Kodajová primářka Vaskulárního centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.