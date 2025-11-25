Tvář anděla, mysl démona. Ted Bundy s falešnou sádrou vraždil napříč Spojenými státy

Příběh Teda Bundyho stojí na čtyřech pilířích. Tím prvním je nepochopitelný dvojí život, v němž se role milujícího partnera a slušného studenta práva střídala s rolí vraždícího predátora. Druhým je systematická eskalace násilí, která kulminovala brutálními útoky na Floridě. Třetím je výrazný posun v organizaci vyšetřování - od klíčových svědectví u jezera Sammamish až po rané použití počítačového třídění stop a masivní práci s tisíci tipů, která pomohla zúžit okruh podezřelých. Posledním je znepokojivý odkaz: případ se otiskl do popkultury a změnil vnímání zla ve společnosti. Zlo už nemělo jen ohyzdnou tvář; mohlo se usmívat přes celou obrazovku.