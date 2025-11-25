Magazín

Tvář anděla, mysl démona. Ted Bundy s falešnou sádrou vraždil napříč Spojenými státy

Dan Poláček Magazín obi Dan Poláček, Magazín, obi
před 6 hodinami
Byl pohledný, inteligentní, okouzlující. Na lince důvěry pomáhal lidem v nouzi. Ve skutečnosti byl Theodor Robert Bundy zrůda, která s falešnou sádrou a úsměvem lákala mladé ženy na smrt. Jeho příběh o dvojím životě, drzých útěcích z vězení a prvním celonárodně televizním procesu v historii změnil pohled Ameriky na zlo - už se neskrývalo ve stínech, ale v příteli odvedle.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Ted Bundy po oznámení obžaloby velkou porotou okresu Leon; Leon County Jail, Tallahassee, 28. července 1978. Kolorováno
Ted Bundy po oznámení obžaloby velkou porotou okresu Leon; Leon County Jail, Tallahassee, 28. července 1978. Kolorováno | Foto: Aktuálně.cz / Zdrojové čb foto: Profimedia - ČTK / Kolorizace a koláž: Dan Poláček

Tvář anděla, mysl démona

Příběh Teda Bundyho stojí na čtyřech pilířích. Tím prvním je nepochopitelný dvojí život, v němž se role milujícího partnera a slušného studenta práva střídala s rolí vraždícího predátora. Druhým je systematická eskalace násilí, která kulminovala brutálními útoky na Floridě. Třetím je výrazný posun v organizaci vyšetřování - od klíčových svědectví u jezera Sammamish až po rané použití počítačového třídění stop a masivní práci s tisíci tipů, která pomohla zúžit okruh podezřelých. Posledním je znepokojivý odkaz: případ se otiskl do popkultury a změnil vnímání zla ve společnosti. Zlo už nemělo jen ohyzdnou tvář; mohlo se usmívat přes celou obrazovku.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Louvre znovu v ohrožení. Neznámý obraz se objevil jen kousek od Mony Lisy

Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

Zemřela Jorga Kotrbová. Proslavila ji Zlatovláska, dala hlas hvězdě seriálu M.A.S.H.

Zemřela Jorga Kotrbová. Proslavila ji Zlatovláska, dala hlas hvězdě seriálu M.A.S.H.

Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství

Povinná četba pro matky a otce. Vycházejí vtipné povídky na téma rodičovství
Magazín.Aktuálně.cz Obsah True crime bestie monstrum vrah Sériový vrah krimi Infografika Ted Bundy Ted Bundy

Právě se děje

před 3 hodinami
Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Fotbalisté Slavie v 5. kole Ligy mistrů remizovali s Bilbaem 0:0. Pražané získali v soutěži třetí bod, na vítězství v hlavní fázi však stále čekají.
před 3 hodinami
Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Slavný Schickův moment. Čech parádní trefou završil výhru nad Manchesterem City

Bayer Leverkusen zvítězil v 5. kole fotbalové Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City 2:0. Svým druhým gólem v soutěži k tomu přispěl Patrik Schick.
před 3 hodinami

Ekumenická rada církví pozastavila členství Pravoslavné církvi v českých zemích

Ekumenická rada církví v České republice na jeden rok pozastavila členství Pravoslavné církvi v českých zemích. Rozhodlo o tom v úterý její valné shromáždění, informovala v úterý večer rada v tiskové…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 3 hodinami
Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Přenos skončil
Slavia - Bilbao 0:0. Čekání na výhru nekončí, Pražané v Lize mistrů remizovali

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Athleticem Bilbao.
před 4 hodinami

Pro kamiony bude od středečních 6:00 kvůli sněžení zavřená silnice na Harrachov

Pro nákladní dopravu bude ve středu od 06:00 uzavřený úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Důvodem je očekávané intenzivní sněžení, informoval dnes Ondřej Svoboda ze společnosti…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 4 hodinami
Zbývá dořešit pár bodů, sdělil Trump. Znovu posílá Witkoffa za Putinem

ŽIVĚ
Zbývá dořešit pár bodů, sdělil Trump. Znovu posílá Witkoffa za Putinem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 4 hodinami
Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr 26. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Spartou okořenila nezvyklá bitka krátce po úvodním buly.
Další zprávy