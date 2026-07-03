V zoologické zahradě v tchajwanské Tchaj-peji se na konci června narodila orangutaní dvojčata. Radost ale trvala jen dva dny. Jedno z předčasně narozených mláďat uhynulo, druhé nyní bojuje o život. „Porod orangutaních dvojčat císařským řezem je celosvětově mimořádně vzácná událost, která prakticky nemá obdoby,“ uvedla zoologická zahrada.
Orangutaní dvojčata přišla na svět v pondělí 29. června ráno místního času. Kvůli rizikové březosti samice Ke Yi se veterináři rozhodli pro císařský řez, který trval pouhé tři minuty a padesát sekund.
Na zákroku spolupracovali veterináři z tchajpejské zoo a veterinární nemocnice Národní tchajwanské univerzity. K přípravě operace přizvali také odborníky z humánní medicíny: porodníky, anesteziology i neonatology, kteří pomáhali s vyhodnocením rizikové březosti, načasováním porodu i následnou péčí o mláďata.
Podle zoo jde o první zdokumentovaný případ orangutaních dvojčat narozených císařským řezem. Přestože se podobné operace v minulosti prováděly u některých jiných primátů, u lidoopů je takový zákrok mimořádnou raritou.
Orangutani patří mezi nejpomaleji se rozmnožující savce na světě. Samice ve volné přírodě rodí zpravidla jediné mládě jednou za šest až osm let a téměř 99 procent březostí končí narozením jediného potomka. Dvojčata jsou proto výjimečná nejen ve volné přírodě, ale i v zoologických zahradách. Orangutan navíc o mládě pečuje sedm až devět let, což je jedna z nejdelších rodičovských péčí mezi savci.
Malý poklad a Velký poklad
„Porod orangutaních dvojčat císařským řezem je celosvětově extrémně vzácná událost, která prakticky nemá obdoby. Tento případ představuje významný milník v našem dlouhodobém programu ochrany ohrožených druhů a zároveň přináší cenné zkušenosti s péčí o vysoce riziková těhotenství lidoopů,“ uvedla zoologická zahrada po úspěšném zákroku. Novorozená mláďata dostala jména Xiao Bao („Malý poklad“) a Da Bao („Velký poklad“).
Radost ale trvala jen dva dny. Ve středu 1. července zoo oznámila, že menší z dvojčat, Xiao Bao, navzdory intenzivní péči uhynulo. Podle lékařů se jeho zdravotní stav začal prudce zhoršovat už několik hodin předtím. Objevily se známky syndromu dechové tísně novorozenců, který je u předčasně narozených mláďat častou komplikací.
Přestože veterináři více než hodinu bojovali o jeho život, mládě krátce po půlnoci místního času uhynulo na komplikace související s předčasným porodem a nedostatečně vyvinutými plícemi.
Veškerá pozornost veterinářů se nyní soustředí na druhé mládě, Da Bao. Také ono trpí syndromem dechové tísně novorozenců a zůstává v nepřetržité intenzivní péči.
„Da Bao zatím prokazuje silnou vůli přežít,“ uvedla zoo s tím, že nejbližší dny budou rozhodující. Na péči o mládě se podílejí také neonatologové z Národní tchajwanské univerzitní nemocnice, kteří pomáhají s nastavením dýchací podpory, dávkováním léků i průběžným monitorováním zdravotního stavu.
Samotná orangutaní matka Ke Yi se po operaci zotavuje a podle zoo je její zdravotní stav stabilizovaný.
Orangutani jsou podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) kriticky ohroženým druhem. Největší hrozbou pro jejich přežití zůstává ztráta přirozeného prostředí v důsledku odlesňování tropických pralesů na Borneu a Sumatře. Každé úspěšně odchované mládě proto představuje významný příspěvek k záchranným chovným programům zoologických zahrad po celém světě.
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Zdroj: Taipei Zoo, Focus Taiwan, Taipei Times
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