Tatéři chtějí zakázat mladým tetování na obličeji. Zkazí si život, varují

Britští tatéři varují, že roste počet mladých lidí, kteří za nimi chodí a požadují tetování na obličej. Podle umělců za to mohou především celebrity, které "normalizují" tento trend. Dospívající podle tatérů příliš nepřemýšlejí o své budoucnosti a neuvědomují si, že jim pomalovaný obličej může zkomplikovat život.

Britští tatéři požadují, aby se zvýšil věk, kdy se lidé mohou nechat tetovat, z 18 let na 21 roků. Upozorňují na rostoucí trend, kdy za nimi chodí mladí lidé a podle vzoru hudebních hvězd si chtějí nechat potetovat obličej, krk nebo ruce.

"Kérku" na obličeji má například Justin Bieber, velmi oblíbená je mezi americkými i českými rapery - pyšní se jí Tekashi 6ix9ine, Post Malone, Lil Wayne, z tuzemských interpretů pak Nik Tendo nebo Yzomandias. Před pár dny se pochlubil tetováním i producent a zpěvák Moby, který si nechal na krk zvěčnit nápis "Vegan for life" (Veganem napořád).

Britská unie tatérů ale připomíná, že texty či obrázky na takto viditelných místech jsou obecně považovány za "stopku v zaměstnání" a mladí lidé si velmi komplikují budoucí uplatnění na pracovním trhu.

"Každý týden za námi přijde někdo mladý a chce po nás tetování na krk, obličej nebo ruce," řekl Lee Clements, mluvčí unie, která je přesvědčená, že zvýšení věkové hranice na podobná tetování by potenciální zájemce odradilo. "Znepokojuje nás to jako profesionály, protože tohle těm lidem ovlivní celý život, aniž by si to uvědomili," dodal pro web LadBible.

Mnoho klientů podle něj chce podobné tetování, aby "vypadali dobře na fotce na Instagramu". A Clementsova slova potvrzuje i 23letá influencerka Nicole Andersonová, kterou na této sociální síti sleduje přes 100 tisíc uživatelů. "Roste počet lidí, kteří do toho jdou," řekla s tím, že celebrity "normalizují" tetování, kolem kterých panuje sociální tabu.

Sama si přitom nechala tetovat obličej před rokem, dodává však, že mladí lidé vůbec nepřemýšlejí o své budoucnosti a neuvědomují si, že jim tohle může zničit celý život.