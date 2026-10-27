Tatarák z obchodu jako záruka nezávadnosti? Omyl, najít se v něm dá leccos. Inspektoři kromě nebezpečné listerie opět objevili také zkažené kuřecí maso. O které výrobky jde a co dělat, pokud je třeba máte ještě v mrazáku?
Hovězí tatarský biftek jemně mletý z řady Albertovo kvalitní obsahoval bakterii Listeria monocytogenes, která způsobuje listeriózu. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ho odebrali 11. 8. 2026 v prodejně Albert v Krušnohorské ulici v Ústí nad Labem na Severní Terase.
Jde o balení 250 g s datem použitelnosti 18. 8. 2026. Vyrobila ho firma Uzeniny Příbram pro řetězec Albert. Inspekce tatarák zařadila mezi nebezpečné potraviny.
Listerie patří mezi zákeřné bakterie, protože se na rozdíl od většiny ostatních množí i v chladničce. Zahubí je teprve důkladná tepelná úprava, jenže tu tatarák z podstaty věci nikdy nezažije.
Nejvíc listerióza ohrožuje těhotné ženy, seniory a lidi s oslabenou imunitou. Datum použitelnosti už uplynulo, takže v obchodech tenhle tatarák nenajdete. Případ ale připomíná, že syrové maso patří mezi nejrizikovější potraviny na talíři.
Zkažené kuřecí z Lidlu
Opakovaný problém se zkaženým masem má řetězec Lidl. V prodejně Lidl na Sokolovské ulici v Praze inspektoři 18. 9. 2026 zachytili hned dvě balení, která zapáchala jako zkažené maso.
Kukuřičné kuře horní stehna – špalíčky z Rumunska (0,796 kg, šarže 0082511608, výrobce Avicarvil Fresh) mělo datum použitelnosti až 19. 9. 2026, takže páchlo den před koncem trvanlivosti.
Čerstvá kuřecí stehna od české firmy Rabbit Trhový Štěpánov (0,877 kg, šarže L:172625200) zapáchala v poslední den trvanlivosti, 18. 9. 2026.
Obě masa inspekce zařadila mezi nebezpečné potraviny, protože potravina se známkami kažení se za bezpečnou nepovažuje.
Zdroj: Kuřecí stehna, Kukuřičné kuře, Tatarák
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