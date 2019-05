Tamara Klusová si nechala zamaskovat obličej, chce se koukat na svět srdcem, ne očima

před 2 hodinami

Tamara Klusová si nechala zamaskovat obličej pro Víc srdcem než očima. | Video: Vicsrdcemnezocima.cz | 01:34

"Všichni jsme jedineční bez ohledu na to, jak kdo z nás vypadá. Kéž se na svět díváme více srdcem než očima. Klišé? Nemyslím si,“ říká Tamara Klusová, která se stala ambasadorkou Mezinárodního týdne rovnosti tváří, který proběhne od 17. do 25. května a upozorní na vzácná onemocnění ovlivňující vzhled. V Česku ho zastupuje spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Be Treacher Collins (Be TCS). Ten s Tamarou natočil i klip, ve kterém si zpěvačka zahrála. "Vytvořili jsme s týmem lidí, kteří do celé této věci šli bez nároku na honorář, video pro osvětu laskavosti ve společnosti,“ řekla k tomu Klusová.